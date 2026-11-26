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首節轟44分誰最關鍵？梅爾頓成窮人版柯瑞

梅爾頓2年約續留勇士 本季場均貢獻2顆三分

勇士板凳火力凶猛 桑托斯、威廉斯合攻36分

在柯瑞（Stephen Curry） 缺陣情況下，金州勇士今（26）日在NBA盃主場，129：110擊敗沙加緬度國王。首節就狂轟44分、打出44：19大幅領先，直接奠定勝基，火力核心梅爾頓（De'Anthony Melton）首節投進4顆三分、3助攻，一手引導勇士瘋狂攻勢，宛如「窮人版柯瑞」，賽後球迷在社群狂問他是誰，實際上，現年28歲的梅爾頓出生於次輪46順位，靠防守站穩聯盟，去年就成為勇士輪替陣容重要成員。梅爾頓本場三分球12投8中、命中率高達66.7%，砍下全隊最高24分、7助攻、4籃板，在開賽就扮演「代班柯瑞」的角色，上半場三分球7投6中獨拿18分，首節連續外線開火直接拉開雙位數分差，徹底打亂國王防守陣型。梅爾頓於2018年選秀次輪第46順位被火箭挑走，僅1年就被交易到灰熊，儘管出身低，但梅爾頓把握機會，靠一手扎實的防守擠進輪替，2021年場均得分首次破雙位數，就此站穩聯盟。2024年，梅爾頓加入勇士，但僅打6場比賽就報銷，直到去年才回歸，作為防守優先的矮後衛，梅爾頓無球也能做出貢獻，今年他與勇士簽下2年1100萬美元合約，成為柯瑞左右手。本季儘管場均數據有所下滑，但梅爾頓每場能以3成68命中率、投進超過2顆三分球，考量到他上場時間僅22.3分鐘，產量相當優秀，季初對太陽、快艇比賽，單場都投進至少4顆外線，有人來瘋屬性，今日也在首節大爆發，幫助勇士取得大幅度領先。除了梅爾頓之外，桑托斯（Gui Santos）與替補群發揮也至關重要，桑托斯替補出賽24分鐘，11投8中高效率攻下22分，正負值高達+19，傷癒復出的威廉斯（Brandon Williams）打13分鐘攻下14分，在首節末段至次節銜接時火力不墜，讓勇士板凳得分以61：19碾壓國王，最終收下這場難能可貴的2連勝。