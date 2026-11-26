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民進黨台北市長候選人沈伯洋原定27日晚間舉辦「市民之夜」，卻因交通受阻引發民怨，25日深夜緊急宣布取消實體活動；蔣萬安競選總幹事羅智強表示，願意讓出原先為開票活動申請的27日市府路路權，並將28日開票之夜改為線上舉辦。對此，成功大學教授李忠憲分析，沈伯洋取消活動，反而讓蔣萬安面臨是否跟進的政治考驗，接著更狠酸：「擋得住舞台，擋得住洋流嗎？」李忠憲直言，蔣萬安的團隊應該從來沒有想到會面臨這種狀況，這群人的政治思維，似乎還停留在資訊科技革命之前的時代。有趣的是，羅智強在今（26）日凌晨2點多宣布，讓出市府路路權，但截至今日傍晚，蔣萬安仍未宣布取消27日晚間在凱道舉辦的選前之夜，這場活動同樣涉及交通管制。李忠憲進一步說明，沈伯洋取消活動，是將市民交通權益放在自身競選利益之前；相較之下，蔣萬安若繼續舉辦凱道造勢，就有必要向外界說明2場活動交通管制的實質差異，以及自己的活動為什麼有繼續舉辦的必要。但如果蔣萬安跟進取消，就等於接受了競爭對手所提出的公共倫理標準。「永遠將人同時視為目的，而不僅僅是手段。」李忠憲引用康德的理念，強調民主政治的根本問題也在於此：市民究竟是政治人物取得權力的手段，還是政治人物追求權力所要服務的目的？民主政治不只在於動員群眾的能力，更在於政治人物能否約束自身權力與利益。他最後以「舞台有邊界，資訊的流動卻可以跨越地理的限制」形容這場選戰變化，同時也強調：「擋得住一個舞台，難道擋得住整個社會的民意流動？洋流是阻擋不住的！」