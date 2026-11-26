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香港影壇大佬向華強和前妻丁佩育有女兒向詠恒（又名向均羚），向華強後來與「向太」陳嵐再婚後，向詠恒由向太照顧長大，但近年兩方關係不睦，近日向太受訪時表示，向華強放話不再與女兒見面，父女正式斷聯，原因是向詠恒自從出社會後「翻臉不認人」，讓夫妻倆澈底心寒。向太在直播中表示，當年與向華強在一起後，全部都是由她陪著老公去看繼女向詠恒，當時很多小孩的事都是她打理，或是買孩子需要的玩具、衣服等用品，自己和向詠恒早年關係也很好，直到繼女成年後彼此關係才丕變，接著脫口向華強已經放話不見女兒，「因為我不見，他也不見，他也不准他女兒來了」。「我心死了」，向太說，向詠恒小時候不是像現在這樣，繼女一直到讀大學嘴巴都還甜得不得了，但步入社會工作後卻突然翻臉不認人，自己還幫對方收拾很多爛攤子，怎料，向詠恒如今卻恩將仇報、毫無感恩之心，讓她無奈感嘆後媽不好當。然而，向詠恒早年曾經透過第三方及節目爆料，指控繼母向太在她童年時對自己施暴，甚至「拿菸頭燙她」，向太得知此事後深感冤枉與心碎，並直接找向華強當面對質，向華強聽聞後動怒力挺妻子，痛罵該說法是「神經病」，強調向太對女兒好得不得了，絕對不可能發生這種事。不過關於向華強和女兒斷聯一事，目前僅有向太單方面的說法，尚無從得知向華強和向詠恒的回應。