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▲中聯資源公司獲台灣永續能源研究基金會(TAISE)評選企業永續報告環保業第二類白金獎及循環經濟領袖獎之殊榮，由中聯資源公司董事長周文賢(前排右5)代表受獎。(圖／中聯資源公司提供)

▲中聯資源公司獲經濟部產業發展署115年度產業溫室氣體減量績優廠商，由中聯資源公司總經理吳一民(右)代表接受經濟部產業發展署永續發展組組長吳振華(左)頒獎表揚，展現中聯資源長期推動ESG的卓越成效深受肯定。(圖／中聯資源公司提供)

中聯資源公司獲台灣永續能源研究基金會永續報告白金獎及循環經濟領袖獎等雙獎，以及產業溫室氣體減量獎之殊榮，該公司董事長周文賢及總經理吳一民25日，北上接受環境部政務次長葉俊宏及經濟部產業發展署永續發展組組長吳振華頒獎表揚，展現深耕永續與綠色轉型之成效。台灣永續能源研究基金會(TAISE)於25日，在台北圓山大飯店舉辦2026第9屆全球企業永續論壇及聯合頒獎典禮，中聯資源公司表現亮眼，於永續報告書評比獲環保業第2類白金級獎，並於單項績效類獲得循環經濟領袖獎之殊榮，由中聯資源公司董事長周文賢代表接受環境部次長葉俊宏頒獎表揚。另外，中聯資源公司近期亦獲得英國標準協會(BSI)頒發2026 BSI ESG永續發展獎─永續治理領航獎之殊榮，並於25日由中聯資源公司總經理吳一民代表接受英國在台辦事處代表包瓊郁(Ruth Bradley-Jones)頒獎，以及由經濟部產業發展署在台北市集思台大會議中心舉辦的2026產業淨零轉型成果發表及研討會，中聯資源公司臨海廠114年執行節能與溫室氣體減量專案成效卓越，獲115年度產業溫室氣體減量績優廠商，而由中聯資源公司總經理吳一民代表接受經濟部產業發展署永續發展組組長吳振華頒獎表揚，展現中聯資源長期推動ESG的卓越成效深受國內外權威機構肯定。中聯資源公司董事長周文賢表示，中聯資源公司長期深耕循環經濟領域，迄今已有8項商業模式通過英國標準協會「BS 8001：2017循環經濟實施原則」查核，而中聯資源公司利昌廠及永春廠亦分別於113年及114年榮獲環境部資源循環績優企業遴選銀質獎，此外，中聯資源更於115年一舉包辦全國無機材料類首批前14張證書(編號E000001至E000014)，以領先業界的具體實績，展現多年來致力於資源循環利用的深厚底蘊及具體成果。周文賢說，在公司治理層面，中聯資源公司深信穩健的治理架構是企業永續發展的基石，並以此獲英國標準協會(BSI)永續治理領航獎之肯定，該公司不僅長期營運績效穩健成長，於114年入選台灣董事學會評選之2025外資精選台灣100強，更致力於強化董事會職能與多元性，同時，中聯資源嚴格落實誠信經營、法規遵循與資安防護機制，導入台灣智慧財產管理規範(TIPS)，將技術研發與創新成果納入系統化智財管理，厚植企業無形資產與競爭壁壘，並積極提升非財務資訊揭露的透明度與可信度，以高度的治理水準保障股東權益，為所有利害關係人創造長期穩定的價值。周文賢並說，面對全球淨零碳排與永續轉型浪潮，未來中聯資源將持續秉持4R(Reduce減量、Recycle回收、Recovery能源再生、Reuse再利用)資源永續理念，不斷深化循環經濟應用與治理效能，朝致力資源永續及價值創新，成為循環經濟的卓越企業之願景穩健邁進。至於中聯資源公司獲BSI頒發2026 BSI ESG永續發展獎－永續治理領航獎，則由中聯資源公司總經理吳一民代表接受英國在台辦事處代表包瓊郁(Ruth Bradley-Jones)頒獎表揚。而中聯資源公司臨海廠於114年執行節能與溫室氣體減量專案成效卓越，獲115年度產業溫室氣體減量績優廠商，則由中聯資源公司總經理吳一民代表接受經濟部產業發展署永續發展組組長吳振華頒獎表揚。中聯資源長期專注於資源循環利用，以專業生產高品質、高強度、高價值的高爐水泥及爐石粉，不僅提供營建工程所需之綠色建材，更在國內環保工業中扮演先驅與重要推動者之角色。中聯資源公司總經理吳一民指出，此次獲獎的臨海廠，積極推動主馬達汰換及操作手法精進等減量方案，透過導入高效能馬達，大幅提升設備運轉的穩定度與可靠度，使馬達運轉效率大幅躍升至96.1%，每年可節省約31萬度電力，減碳量達約1777公噸CO2e，此外，臨海廠亦同步參與電力交易平台並導入再生能源，額外再減少約470公噸CO2e排放，在多管齊下的減碳策略，不僅全面優化臨海廠的生產效能，更具體落實環境保護與營運效率雙贏的永續目標，而獲得此一殊榮。