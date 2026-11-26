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▲7-11「超值五六日」是11月27日至11月29日。（圖／業者提供）

▲7-11CITY PRIMA 每月1號一起精品吧。（圖／7-11提供）

▲全家門市10元多喝一杯。（圖／翻攝自APP）

▲選前「凍蒜」梗夯，全家諧音小吃蒜香綜合滷味、韓式蒜味炸雞搭飲料省10元。（圖／全家提供）

全家、7-11搶攻投票日返鄉人流商機！九合一地方選舉（28日）最後倒數2天，加強交通轉運據點、競選總部周邊店舖備貨。全家特大杯經典美式/拿鐵、Let’s Tea金桔揪喝檸單杯39元優惠，下殺5.5折，還有指定咖啡10元多一杯；7-11超值五六日，指定奶茶買2送2、泡麵買1送1，雙12購物節還有特大美式買12送12、特大拿鐵買12送6。7-11因應投票返鄉潮，在交通轉運站等地的周邊門市，增加水、飲料、麵包、御飯糰、三明治、CITY系列飲品及自助熱食區等商品備貨量。為讓消費者在旅途中或是出遊路上都可以有滿足最即時的商品購買需求，包含11月27日至29日的超值五六日推出眾多優惠，包含CITY TEA指定飲品任選買2送2、CITY CAFE指定飲品任選2杯99元以及泡麵買一送一等。◾黃金榛果太妃風味拿鐵／香草焦糖風味瑪其朵任2杯99元，6.6折（原價75元、特價49.5元）◾黑糖粉粿冬瓜拿鐵特價59元，6.6折（原價90元、特價59元）◾榛果摩卡高蛋白拿鐵特價59元，6.6折（原價90元、特價59元）◾琥珀小葉奶青／梔子花奶青買2送2，5折（原價60元、特價30元）◾黃金蕎麥奶茶第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）◾黑糖粉粿蕎麥茶第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7，5折（原價120元、特價60元）◾特大美式買12送12，5折（原價60元、特價30元）◾特大拿鐵買12送6，6.7折（原價75元、特價50元）◾大杯厚乳拿鐵26杯1212元，5.5折（原價85元、特價47元）◾中杯精品馥芮白／中杯冰香椰厚拿鐵任選18杯1212元，6.1折（原價110元、特價67元）◾風味系列指定冰飲任選24杯1212元，6.7折（原價75元、特價51元）（皇家醇濃伯爵紅茶／黃金榛果太妃／香草焦糖瑪奇朵／靜岡濃抹茶／鹿兒島濃焙茶／可可）◾特選美式／特選拿鐵任選24杯1212元，6.3折（原價80元、特價51元）◾西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡任選22杯1212元，6.9折（原價80元、特價55元）◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青任選30杯1212元，6.7折（原價60元、特價40元）全家11月28日推「投票日限定優惠」，特大杯經典美式、特大杯經典拿鐵（冰/熱），以及大杯熱金桔揪喝檸、特大杯冰金桔揪喝檸，單杯皆只要39元，相當於下殺5.5折，且單杯就特價，免揪人一起喝就能享有優惠。另外，11月27日至12月1日「康康5」同步登場，大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵及大杯厚奶拿鐵（冰／熱），單杯分別為55元、65元及65元，同品項第2杯10元。還有特大杯冰柳丁橙柚綠單杯65元，2杯優惠價75元。此外，全家搭上選舉諧音梗，祭出「媽媽煮藝」蒜味小吃優惠，主打蒜香綜合滷味、韓式蒜味炸雞、香蒜排骨酥及蒜蒜辣烤腿排四款蒜味小吃。即日起至2027年1月5日，指定「媽媽煮藝」商品搭配330毫升可口可樂、可口可樂Zero或雪碧，現省10元。還有近期網友暱稱蜂蜜蛋糕為「口服尿布」，「看演唱會前吃蜂蜜蛋糕，精彩瞬間不漏看」的說法，也成了演唱會粉絲熱議的趣味都市傳說。