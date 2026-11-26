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東北季風減弱 明天全台回暖放晴

▲周六投票日雖然有冷空氣，但水氣不多，基本上不用擔心降雨影響。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周六投票冷空氣殺到 北台灣低溫下探15度

▲周六、周日東北季風增強，北部、花蓮清晨低溫只有16至17度，中南部18至19度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署預報員張承傳表示，明（27）日東北季風減弱，全台天氣晴到多雲，氣溫回升，北部及宜花高溫25至26度，中南部27至29度，周六（11月28日）投票日東北季風增強，北部、東半部白天21至23度，早晚僅15至17度，不過周末降雨不明顯，晴朗天氣可一路維持到下周四（12月3日）。張承傳指出，明天天氣因為東北季風減弱，氣溫持續回升，北部及宜花白天高溫25至26度，中南部及台東27至29度，各地早晚低溫18至21度；全台普遍晴到多雲，只有基隆北海岸、北部、東北部山區會有一些局部短暫雨，明天也是近期相對較暖的一天。周六是九合一選舉投票日，張承傳說明，由於新一波東北季風增強，氣溫有所下滑，白天北部、東半部21至23度，中南部26至29度，早晚中部以北、東半部僅15至17度，局部空曠地區受「輻射冷卻」影響，可能更低溫，南部早晚則是18至20度。不過周六的冷空氣水氣含量較少，因此全台都是多雲到晴為主，僅東部、東南部、恆春半島有零星短暫雨，清晨則是基隆北海岸及大台北山區有零星短暫雨，穩定的天氣預計可以維持到下周四。張承傳提醒，雖然周末東北季風的降雨情況不明顯，不過周日深夜至下周一清晨，受到輻射冷卻影響，會是近期氣溫相對低的時段，北台灣15度以下氣溫的涵蓋範圍可能更廣，下周一東北季風減弱才會回溫。