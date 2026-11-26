第15屆台北國際動漫節將於明（2027）年1月28日至2月1日在台北世貿一館登場，目前已有4位日本漫畫家宣布來台舉辦簽名會，其中更有3位是人氣BL漫畫家！台灣角川宣布，《大大的你有大大的可愛》作者ユキハル將首度來台，今（26）日起開放簽名資格抽選，《靈靈總總拍不到》作者コノシマルカ則於明（27）日起開放登記，加上長鴻出版社邀請的2位日本BL漫畫家，4人合計開放720個現場簽名名額。
2027動漫節4大漫畫家簽名會！時間、名額、抽選辦法一次看
🟡《靈靈總總拍不到》コノシマルカ
2024年起於日本《週刊少年Sunday》連載的青春靈異漫畫《靈靈總總拍不到》，曾獲伊藤潤二、和山やま及村田雄介推薦，更拿下「下一部人氣漫畫大賞2025」紙本漫畫部門第4名。故事描述天生容易招鬼的少年，遇上熱愛拍攝靈異照片、卻偏偏擁有驅鬼體質的少女，展開充滿怪談與搞笑元素的校園生活。
作者コノシマルカ將於1月29日舉辦兩場簽名會，共開放220個名額，採先登記抽選、中選後再購買簽名套組的方式，讀者不必事先購買商品。
📌動漫節場：2027年1月29日12:30至14:00，世貿一館活動A舞台，限額120名。
📌安利美特場：2027年1月29日16:00至17:30，安利美特台北總店，限額100名。
📌抽選期間：11月27日10:00至12月14日12:00。
📌中選公布：12月16日15:00
📌簽名套組價格：3000元
📌參加辦法：填寫表單登記抽選，每人限選一個場次，中選後購買簽名套組
📌官方活動詳情、抽選登記表單
🟡《美味佳餚Ω吱吱叫》はなさわ浪雄
由はなさわ浪雄創作的人氣BL漫畫《美味佳餚Ω吱吱叫》，描述狐狸族編輯與老鼠族漫畫家跨越種族及身分差異的戀愛故事，第4集更將迎來兩人的結婚篇章。作者此次再度受長鴻出版社邀請來台，除了130個現場簽名名額，也提供40個網路親簽收藏組名額，無法親自到場的粉絲同樣有機會收藏作者親簽。
📌簽名會時間：2027年1月30日12:30至14:00
📌活動地點：世貿一館大會A舞台
📌簽名名額：現場130名、網路親簽收藏組40名
📌特裝版預購截止：11月29日23:59
📌抽選登記截止：11月30日12:00
📌簽名資格組價格：2960元，不含事前預購的特裝版費用
📌參加辦法：先預購指定的簽名會抽選專屬特裝版，再填寫表單登記，中選後另購簽名資格組
📌官方活動詳情
🟡《糖果色的戀愛反論》夏目イサク
日本人氣BL漫畫家夏目イサク也將再度來台，《糖果色的戀愛反論》描述週刊雜誌記者尾上與攝影師蕪木從工作搭檔發展成戀人的故事，兩人鬥嘴又甜蜜的相處模式深受讀者喜愛。系列即將迎來第8集完結篇，長鴻出版社也特別邀請作者舉辦簽名會，共開放150個名額。
📌簽名會時間：2027年1月31日12:30至14:00
📌活動地點：世貿一館大會B舞台
📌簽名名額：150名
📌特裝版預購截止：11月29日23:59
📌抽選登記截止：11月30日12:00
📌簽名資格組價格：2200元，不含事前預購的特裝版費用
📌參加辦法：先預購指定的簽名會抽選專屬特裝版，再填寫表單登記，中選後另購簽名資格組
📌官方活動詳情
🟡《大大的你有大大的可愛》ユキハル
以軟萌畫風及極致體格差掀起話題的BL漫畫《大大的你有大大的可愛》，描述隱性S宅配員佐伯與身材高大的天然呆家裡蹲結城之間的戀愛故事，顛覆傳統BL作品的攻受想像。作者ユキハル此次不僅首度造訪台灣，更將舉辦個人首場海外簽名會，兩場活動合計開放220個名額。
📌動漫節場：2027年1月31日12:30至14:00，世貿一館活動A舞台，限額120名
📌安利美特場：2027年1月31日16:00至17:30，安利美特台北總店，限額100名
📌抽選期間：11月26日10:00至12月7日10:00
📌來台紀念套組價格：3200元
📌參加辦法：於台灣角川官網購買來台紀念套組並完成付款，再填寫表單登記抽選，每人限選一個場次
📌官方活動詳情
動漫節簽名會報名前注意！2位BL漫畫家場次撞期
值得注意的是，夏目イサク與ユキハル的動漫節場簽名會皆安排於1月31日中午12時30分至下午2時，分別在大會B舞台及A舞台舉辦，想參加兩場活動的粉絲可考慮登記ユキハル當天下午的安利美特場。
此外，4位漫畫家的抽選方式也不盡相同，有些須先購買商品才能抽選，有些則是中選後才須付款，長鴻出版社兩場活動更將於11月30日中午截止登記，讀者務必留意各場規定及報名期限。
🟡 2027台北國際動漫節活動資訊
📌日期：2027年1月28日至2月1日
📌地點：台北世貿一館
📌官方網站：2027台北國際動漫節
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🟡《靈靈總總拍不到》コノシマルカ
2024年起於日本《週刊少年Sunday》連載的青春靈異漫畫《靈靈總總拍不到》，曾獲伊藤潤二、和山やま及村田雄介推薦，更拿下「下一部人氣漫畫大賞2025」紙本漫畫部門第4名。故事描述天生容易招鬼的少年，遇上熱愛拍攝靈異照片、卻偏偏擁有驅鬼體質的少女，展開充滿怪談與搞笑元素的校園生活。
作者コノシマルカ將於1月29日舉辦兩場簽名會，共開放220個名額，採先登記抽選、中選後再購買簽名套組的方式，讀者不必事先購買商品。
📌動漫節場：2027年1月29日12:30至14:00，世貿一館活動A舞台，限額120名。
📌安利美特場：2027年1月29日16:00至17:30，安利美特台北總店，限額100名。
📌抽選期間：11月27日10:00至12月14日12:00。
📌中選公布：12月16日15:00
📌簽名套組價格：3000元
📌參加辦法：填寫表單登記抽選，每人限選一個場次，中選後購買簽名套組
📌官方活動詳情、抽選登記表單
由はなさわ浪雄創作的人氣BL漫畫《美味佳餚Ω吱吱叫》，描述狐狸族編輯與老鼠族漫畫家跨越種族及身分差異的戀愛故事，第4集更將迎來兩人的結婚篇章。作者此次再度受長鴻出版社邀請來台，除了130個現場簽名名額，也提供40個網路親簽收藏組名額，無法親自到場的粉絲同樣有機會收藏作者親簽。
📌簽名會時間：2027年1月30日12:30至14:00
📌活動地點：世貿一館大會A舞台
📌簽名名額：現場130名、網路親簽收藏組40名
📌特裝版預購截止：11月29日23:59
📌抽選登記截止：11月30日12:00
📌簽名資格組價格：2960元，不含事前預購的特裝版費用
📌參加辦法：先預購指定的簽名會抽選專屬特裝版，再填寫表單登記，中選後另購簽名資格組
📌官方活動詳情
🟡《糖果色的戀愛反論》夏目イサク
日本人氣BL漫畫家夏目イサク也將再度來台，《糖果色的戀愛反論》描述週刊雜誌記者尾上與攝影師蕪木從工作搭檔發展成戀人的故事，兩人鬥嘴又甜蜜的相處模式深受讀者喜愛。系列即將迎來第8集完結篇，長鴻出版社也特別邀請作者舉辦簽名會，共開放150個名額。
📌簽名會時間：2027年1月31日12:30至14:00
📌活動地點：世貿一館大會B舞台
📌簽名名額：150名
📌特裝版預購截止：11月29日23:59
📌抽選登記截止：11月30日12:00
📌簽名資格組價格：2200元，不含事前預購的特裝版費用
📌參加辦法：先預購指定的簽名會抽選專屬特裝版，再填寫表單登記，中選後另購簽名資格組
📌官方活動詳情
以軟萌畫風及極致體格差掀起話題的BL漫畫《大大的你有大大的可愛》，描述隱性S宅配員佐伯與身材高大的天然呆家裡蹲結城之間的戀愛故事，顛覆傳統BL作品的攻受想像。作者ユキハル此次不僅首度造訪台灣，更將舉辦個人首場海外簽名會，兩場活動合計開放220個名額。
📌動漫節場：2027年1月31日12:30至14:00，世貿一館活動A舞台，限額120名
📌安利美特場：2027年1月31日16:00至17:30，安利美特台北總店，限額100名
📌抽選期間：11月26日10:00至12月7日10:00
📌來台紀念套組價格：3200元
📌參加辦法：於台灣角川官網購買來台紀念套組並完成付款，再填寫表單登記抽選，每人限選一個場次
📌官方活動詳情
值得注意的是，夏目イサク與ユキハル的動漫節場簽名會皆安排於1月31日中午12時30分至下午2時，分別在大會B舞台及A舞台舉辦，想參加兩場活動的粉絲可考慮登記ユキハル當天下午的安利美特場。
此外，4位漫畫家的抽選方式也不盡相同，有些須先購買商品才能抽選，有些則是中選後才須付款，長鴻出版社兩場活動更將於11月30日中午截止登記，讀者務必留意各場規定及報名期限。
🟡 2027台北國際動漫節活動資訊
📌日期：2027年1月28日至2月1日
📌地點：台北世貿一館
📌官方網站：2027台北國際動漫節