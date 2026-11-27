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高鐵自由座新制今上路！17時開始管制：規定、影響車站速看

▲高鐵於今日傍晚17時起至20時止祭出「高鐵自由座」閘門管制，當南港、台北、板橋三站「自由座等候時間」預估燈號為紅燈時，將以「開放進站10分鐘、暫停進站5分鐘」為原則管制。（圖／台灣高鐵﻿臉書）

高鐵自由座燈號去哪看？高鐵官網、APP、LINE TODAY一鍵查

▲「高鐵自由座等候時間燈號」皆可在高鐵官網、「T-EX行動購票」App，以及LINE TODAY的「分類」頁籤查詢。（圖／台灣高鐵官網）

高鐵自由座燈號怎麼看？5項指標速懂：亮紅燈最久等超過80分鐘

▲高鐵「自由座人潮燈號」分為五大階段，若亮起5個紅燈，代表預估等候時間80分鐘以上。（圖／台灣高鐵官網）

搭高鐵自由座怎麼避開人潮？首選先去南港站、台北站進站動線出爐

高鐵紅眼班次有幾班？完整時刻表出爐：11/28上午還有全車自由座

▲高鐵特別在今天11月27日晚上加開10班深夜「紅眼班次」，南下7班、北上3班，其中南下最晚一班預計於明日11月28日凌晨1時59分抵達左營站。（圖／台灣高鐵官網）

📍高鐵自由座新制常見問題FAQ

Q1：高鐵自由座新制幾點開始？管制到幾點？

Q2：高鐵自由座新制管制哪些車站？

Q3：高鐵自由座新制怎麼管制？

Q4：高鐵自由座買票了還要排隊嗎？可以直接進站嗎？

Q5：高鐵自由座要等多久？

Q6：高鐵自由座管制，對號座也會受到影響嗎？

Q7：高鐵自由座候車燈號去哪裡查？

Q8：高鐵台北站搭自由座走哪裡比較快？

Q9：高鐵11/28有加開自由座嗎？

高鐵自由座新制今（27）日正式上路！因應九合一選舉南下返鄉投票人潮，台灣高鐵將於今日傍晚17時至20時，針對南港、台北、板橋3站實施自由座閘門管制，當候車人潮亮起紅燈，將採取「開放進站10分鐘、暫停進站5分鐘」方式分流，必要時還可能提早或延長管制時間。此外，高鐵亦規劃20班加班車，並首度推出「紅眼優惠班次」。《NOWNEWS今日新聞》整理高鐵自由座管制規則、影響車站有哪些？自由座等候時間燈號怎麼查等資訊，以及如何避開自由座人潮方法，帶領讀者快速掌握自由座新制。因應周六11月28日九合一選舉，高鐵預計今日傍晚將出現大量南下返鄉乘客，預估尖峰時段自由座排隊時間達45分鐘至1小時。為維護月台候車秩序，，但若是持有對號座車票的民眾則不受此影響，不過仍建議提早30分鐘到站。至於自由座閘門管制規則是什麼？根據高鐵表示，。實際管制時間將依照現場情況調整，20時後若自由座排隊人潮未消，不排除延長管制時間。11月27日傍晚17:00至20:00南下超尖峰時段啟動。以南港、台北、板橋三站為主。當南港、台北、板橋站「自由座等候時間燈號」亮起紅燈即啟動閘門管制，以每次開放自由座旅客進站10分鐘，再暫停進入5分鐘方式分流。為了方便遊客即時查詢自由座人潮與排隊等候時間，高鐵提供「高鐵自由座等候時間燈號」，透過5種不同顏色與人形圖示呈現人潮擁擠程度，旅客可至，查詢各站點、各時段自由座等候時間預估燈號，提前評估是否需調整行程。高鐵「自由座人潮燈號」共有5種指標，依照等待時間少到多分別是：根據高鐵官方建議，建議大台北地區旅客改從南港站搭車，藉此分散台北站搭乘人潮。如仍須從台北車站搭乘高鐵，高鐵也建議，由於今傍晚起預估返鄉人潮多，若旅客行程可進行調整，建議改搭投票日當天11月28日（六）上午時段的車次，也可以改搭乘台鐵、國道客運，避開返鄉人潮。值得一提的是，高鐵針對九合一選舉祭出不少疏運措施，除了管制自由座人潮以外，，並推出標準車廂對號座全面77折優惠，歡迎民眾多加利用。高鐵也將在今、明（26、27日）規劃20班全車自由座列車，並首次在11月28日周六中午12時以前，加開多達8班（南下4班、北上4班）全車自由座列車，提醒旅客不用擠在今晚返鄉，可分流改搭明天上午的班次，依然來得及在截止前投票。A：高鐵自由座新制將於11月27日（五）下午17時至晚間20時實施，針對南下返鄉人潮進行管制，若現場人潮過多，不排除提前或延長管制時間。A：這次共有3個車站受到影響，分別是南港站、台北站及板橋站，如自由座等待燈號亮起紅燈，將針對自由座旅客進行進站管制。A：高鐵將採取類似高速公路匝道儀控的方式，管制期間將每開放自由座旅客進站10分鐘，接著管制進站5分鐘，實際時間則依現場人潮調整。A：要！即使已經購買自由座車票，如遇到現場閘門管制仍需配合，不能保證持票就能立即進站，建議旅客預留排隊時間。A：高鐵預估，11月27日下午17時至20時是南下超尖峰時段，自由座旅客排隊等候時間至少45分鐘至1小時。A：不會！這次管制主要針對自由座旅客，持有對號座車票的旅客可依原有方式進站，不受自由座閘門管制影響，但仍建議提早30分鐘進站。A：旅客可透過台灣高鐵官方網站、T-EX行動購票App，以及LINE TODAY「分類」頁籤查詢自由座等候時間預估燈號。A：高鐵建議，前往台北站搭車的旅客，優先選擇地下一樓閘門（靠近捷運板南線出口），避開空間較狹窄的地下三樓閘門（靠近捷運淡水信義線出口），以利分流、節省時間。A：有！高鐵11月27日晚間及28日上午共規劃20班全車自由座列車，其中11月28日中午12時前加開8班，包含南下4班、北上4班（商務車廂除外），讓返鄉旅客可以分流搭乘，不必全部擠在27日傍晚。