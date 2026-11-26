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澎湖、金馬航線提供2萬至3萬座位 民航局：海運均有艙位可供訂位

本週六（11/28）就是投票日，而因應選舉期間，離島民眾返鄉需求，民航局協調航空公司規劃航班及加開班機，增加離島航線運能。在11月27日至30日選舉疏運期間，國內航線共提供1010架次、7萬3864個座位，但因訂位需求踴躍，部分日期及時段航班已近滿訂，提醒民眾可多利用海運船班，彈性安排往返行程。民航局今（26）日說明，因應2026地方公職人員選舉期間，離島民眾返鄉投票需求，協調航空公司規劃航班及加開班機，增加離島航線運能。民航局提到，選舉疏運期間、11月27日至30日，國內航線共提供1010架次、7萬3864個座位，其中澎湖、金門及馬祖航線合計提供6萬8590個座位。目前離島航線訂位需求踴躍，部分日期及時段航班已近滿訂。民航局提醒，有返鄉需求的民眾可多加利用海運船班，彈性安排往返行程。民航局表示，選舉疏運期間，已協調航空公司依旅運需求及運能許可，規劃航班及加班機，其中澎湖航線提供2萬8572個座位、金門航線提供3萬4490個座位、馬祖航線提供5528個座位，以因應離島民眾返鄉投票、就學、就醫及其他交通需求。民航局將持續掌握各航線訂位情形，並視旅運需求協調航空公司適時調整運能。另外，海運船班在11月27日基隆往馬祖、高雄往澎湖等均尚有艙位可供訂位，民航局呼籲民眾可依目的地及行程需求，考量搭乘海運船班返鄉，善用海空運多元交通方式，分散尖峰旅運需求。民航局也提醒，離島航班較易受天候影響而有異動，民眾搭機前應留意航空公司航班資訊及最新氣象狀況，並提前抵達機場辦理報到，以利行程順利。