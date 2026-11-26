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大同集團積極搶攻AI基礎建設商機，電力事業取得美國德州、加州345kV大型電力變壓器訂單，AI資料中心（AIDC）解決方案也拿下首張Edge AI整案訂單，加上旗下三大住宅開發案總銷規模達430億元，成為集團布局2027年成長動能的重要方向。大同今（26）日舉辦第三季聯合法人說明會，公布前三季合併營收362.5億元，歸屬母公司淨利18.8億元，年增35.5%，每股盈餘（EPS）0.89元。大同表示，隨著全球AI基礎建設需求增加，電力設備及算力建置成為布局重點。目前已取得美國德州及加州345kV大型電力變壓器訂單，部分電力級變壓器交期縮短至9個月，並持續規劃美國在地組裝及策略合作，拓展海外市場。在AI算力方面，大同推出模組化AI資料中心解決方案「TTG AIDC CUBE」，以180天算力落地為目標，鎖定0.5MW至50MW建置需求。公司指出，目前已取得首張Edge AI整案訂單，內容涵蓋完整電力及水冷模組，另有4至5家Edge AI客戶洽談中，並採買斷及訂閱雙軌模式，布局主權AI及企業自建AI市場。除了AI相關業務，大同也將住宅開發視為另一項成長動能。公司旗下三大住宅開發案總銷規模達430億元，預計2027年至2030年陸續交屋認列，其中2027年以大同莊園三期交屋入帳43億元為目標；大同新紀元目前銷售簽約率則達97.6%。其他開發布局方面，中和台通AI科技辦公園區已進入都市更新審議階段，桃園觀音、大園產業土地則研議結合集團電力及算力優勢，探索AI產業發展機會。財務方面，大同2026年前三季合併營收362.5億元，毛利率16.9%，營業利益16.6億元，歸屬母公司淨利18.8億元，年增35.5%，EPS為0.89元。另外，大同於11月19日與中國華映正式簽署和解相關文件，和解金額為人民幣7.68億元。公司指出，該金額與第三季底帳列負債準備相差人民幣20.35億元，實際回沖利益仍待會計師查核後確認，後續可望改善未分配盈餘及財務結構。集團子公司方面，大世科前三季合併營收43.47億元，年增24%，稅後淨利2.53億元，年增66%，已超越去年全年獲利，EPS達2.53元，創歷年同期新高。其中AI算力與應用、現代化資料中心相關營收18.8億元，年增39%，高附加價值業務營收占比達71%。精英電腦前三季營收151.43億元，年增4%，目前攜手國際平台業者開發AI工作站及邊緣運算產品，並布局具備離線AI及自主飛行決策能力的無人載具解決方案，兩大新產品線預計2027年量產出貨。福華電子則積極拓展軍工通訊及高階聲學市場，軍工通訊耳機已取得設計驗證（DVT）階段訂單，預計12月試產出貨；Smart Fader智慧推桿模組已通過客戶驗證，進入訂單洽談階段。大同集團表示，2027年將持續深化One Tatung整合策略，從電力、算力基礎建設延伸至AI應用及高階電子產品，拓展中長期成長動能。