我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著海外處方減肥藥獲准攜帶入境南韓，越來越多南韓民眾為了取得處方，紛紛前往藥價較低廉的日本購藥。位於南韓與日本之間，人口僅約四萬人的對馬島，竟意外成了搶藥一級戰區。根據中央日報報導，在Threads等社群媒體上，流傳著多張南韓民眾在對馬島大和運輸（Yamato Transport）營業所前大排長龍的照片，目的正是為了領取「猛健樂」。發文者寫道，「大和運輸前等待領取猛健樂的隊伍，看來至少得等上1小時才拿得到藥。」最常見的做法是從釜山港搭船前往日本對馬島，單純為了領藥而進行「一日往返」。具體模式是先透過日本醫療機構進行線上看診，再將處方藥寄送至對馬島的宅配營業所領取。一名日本X（前身為Twitter）用戶也於24日發文描述對馬島大和運輸營業所的擁擠盛況：「為了搶購猛健樂，大量南韓人湧入，甚至有人排了將近4個小時」；同一天，日本網路論壇也出現了標題為「對馬島大和運輸因南韓猛健樂需求導致業務癱瘓」的貼文。南韓民眾特地赴日開立處方的最大主因在於「價差」。在南韓，2.5毫克（4週份量）的猛健樂售價超過30萬韓元（約3萬5,000日圓），但在日本卻能以不到南韓一半的價格購得。然而，隨著造訪對馬島的南韓旅客暴增，當地也陸續傳出因不滿等待時間過長而向營業所員工發脾氣等紛擾。部分南韓旅客甚至以「船班時間快到了」為由，要求工作人員讓他們插隊、優先領藥。此外，關於旅客隨意丟棄宅配包材的目擊消息也層出不窮。有民眾揭露，在對馬島港口的廁所裡，親眼看到清潔人員正在清理被隨手丟在地板上的宅配紙箱與垃圾。甚至看到有人把宅配紙箱偷偷丟在附近超市門口，許多日本民眾希望前來排隊領藥的人至少能遵守最基本的禮貌。