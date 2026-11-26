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▲SJ成員圭賢來台參加網卡品牌代言記者會。（圖／記者陳明安攝）

▲SJ圭賢許願下次來台灣可以去花蓮玩。（圖／記者陳明安攝）

SUPER JUNIOR（SJ）成員圭賢台灣代言接不停，今（26）日他出席電信品牌代言記者會，記者會上，他聊起自己旅遊時，是標準會做計劃的「大J人」，出國前一兩個月就會規劃行程、路線；聊到同團成員始源正在台灣Long Stay中，他表示相當羨慕，還透露現在最想去旅遊的縣市是花蓮。平常就很愛到處走走看看的圭賢，旅行時最常搜尋的東西就美食，但因為食量不大，所以比較少Walk in用餐，他都會提前找到想吃的店家，以免自己吃了其他東西後就吃不下原本的。圭賢坦言自己旅遊時非常愛做計劃，甚至會提前1、2個月前開始規劃，不只查好飯店、餐廳，就連交通路線都會先找好，他接著說自己對網路重度依賴，不管走路、搭車，都會用手機導航，如果一天沒有網路就會瘋掉。提到隊友始源為了拍戲，目前在台灣Long Stay中，圭賢忍不住直呼「好羨慕」，雖然過去團體也來台灣長居過，但都是團體行動，沒能好好探索當地，因此希望未來可以再來台灣長住，愛旅遊的圭賢過去已經探訪過台灣各地，甚至連澎湖都去過，而他這次許願下次可以前往花蓮，想拍攝風景Vlog與粉絲分享。