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2027年網壇首場大滿貫盛事澳洲網球公開賽將於1月17日點燃戰火。現年25歲的義大利名將、世界排名第2的辛納（Jannik Sinner）因右膝傷勢未見好轉，本週二宣布已接受膝蓋微創手術。澳洲網球協會執行長阿布多（Andrew Abdo）隨後正式證實，曾在2024與2025年完成澳網二連霸的辛納，確定將缺席明年1月的澳網賽事。對此，艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）與現任球王茲韋列夫都送上祝福。辛納自今年7月12日在溫布頓網球錦標賽決賽逆轉擊敗茲韋列夫（Alexander Zverev）完成衛冕後，便因膝傷高掛免戰牌至今，10月初更提前宣告賽季報銷，導致他無緣衛冕去年底在中國、維也納、巴黎大師賽及ATP年終賽奪下的大量積分，球王寶座也被奪下美網冠軍的茲韋列夫超車。雖然辛納本月初曾對趕上澳網抱持樂觀態度，但因右膝持續疼痛，最終仍決定採取手術治療。辛納在聲明中表示：「過去幾個月，我和團隊嘗試了所有非手術的治療方式，初期雖有令人鼓舞的進展，但膝蓋最終並未如我們期望般恢復，因此我接受了微創手術，以改善右膝外側『髂脛束』的狀況。我非常想念在場上比賽的感覺，現在將與團隊正式展開復健療程。」回顧辛納的2026賽季可說是虎頭蛇尾，他在上半年展現統治級表現、打出44勝3敗的恐怖戰績，更在3月至5月間連奪5座ATP 1000大師賽冠軍，成為繼喬科維奇（Novak Djokovic）之後史上第二位、也是最年輕完成「生涯金大師」，也就是在集齊全部9項ATP 1000大師賽 冠軍成就的男單球員。無奈法網爆冷次輪出局，溫網奪冠後便陷入長期傷病困擾。對於昔日宿敵選擇動刀根治傷勢，艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）與現任球王茲韋列夫也紛紛送上祝福。艾卡拉茲直言辛納團隊做出了正確決定：「他還很年輕，未來還有很長的職業生涯，我相信他回來時會變得更強大、更出色。」茲韋列夫也期待辛納能按部就班完成復健，在三、四個月後以百分之百的狀態重返賽場。