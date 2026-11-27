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傳統產業也能AI突圍！信義房屋在2026數位奇點獎「最佳傳統產業AI突圍獎」一舉包辦金、銀、銅，三項AI創新服務，合計抱回2金、2銀、4銅共8座獎項，為房仲業樹立標竿。此次得獎橫跨四大類別、六個獎項。信義房屋將45年的產業經驗結合AI科技，從優化客戶體驗、提升第一線同仁工作效能到強化資訊安全，協助同仁減輕繁瑣作業負擔，聚焦客戶服務，也為消費者打造更便利、安心的購售屋體驗。摘下兩項金獎及一個銅獎的「Ai一鍵清空」以生成式AI重塑線上看屋體驗，實際解決待售房屋因屋主居住中、雜物及家具多來不及清空，導致買方難看清空間動線與格局的痛點。透過影像辨識與局部移除技術，只清除雜物並完整保留格局、樑柱與採光，於物件頁支援一鍵開啟與滑桿前後比對，並清楚標示「AI模擬圖」。自2025年8月上線以來，使用者站內參與時間提升2倍、線上諮詢轉換率成長近4倍，減輕屋主整理負擔並提升買方評估效率。「AI 智慧行銷中台」則透過AI將傳統線下派報轉型為省時、品質一致且可追蹤的行銷利器。過往房仲製作大量文宣耗時費力且品質不一，現在只需選取樣板，系統便自動串接案源、生成文案並套版，3分鐘內即可產出可編輯檔案，省去以往平均一份耗時1小時的跨工具作業，並同步進行30多項廣告法規檢核、直接連結公司廣告審查系統，確保資訊正確。更自動嵌入可追蹤QR Code導流至官方LINE，方便追蹤成效。上線半年節省近2.2萬人工時數，讓房仲每一次與客戶的接觸轉化為可累積的數位資產。因此獲得一銀三銅四個獎項。榮獲「最佳傳統產業 AI 突圍獎」銀獎的「智能日報表」讓日報表回歸梳理工作與服務的核心價值，解決過往因填報繁瑣費時，讓業務在專注服務客戶之餘難以顧及的困境，成為幫業務建立自身工作節奏的AI幫手。新版透過拖拉排程與點選標籤就能快速建檔，省去大量打字時間，並把工作資料轉成可分析的資訊，AI主動診斷工作目標、進度與客戶互動缺口，即時提醒該跟進的對象與下一步行動並排入行程，避免服務斷點與機會流失。智能日報表讓平均填報時間減少67%，讓同仁將節省下來的時間，專心在最有溫度的客戶服務上，讓日常紀錄真正成為下一步行動的起點。信義房屋數位長王獻志表示：「信義房屋以人為本發展數位科技，將45年的房產經驗結合AI，協助同仁精準工作、集中心力服務客戶；並提供客戶更便捷、更有感的購售屋體驗，也為產業樹立資訊與交易安全的新標竿。信義房屋將持續善用科技打造兼具專業與溫度的服務體驗，落實對客戶的信任承諾，並引領產業穩健永續前行。」數位奇點獎為表彰年度優秀數位行銷與創新應用的重要獎項，今年已邁入第十年，今年信義房屋入圍三項AI 創新服務，共計獲得8座獎項：包含「Ai一鍵清空」榮獲商務整合類「最佳 AI 驅動商務行銷運用獎」、營運與商業實效類「最佳傳統產業 AI 突圍獎」兩項金獎與體驗與促動類「最佳 AI 創意應用獎」銅獎；「智能日報表」榮獲營運與商業實效類「最佳傳統產業 AI 突圍獎」銀獎；「AI 智慧行銷中台」則榮獲 營運與商業實效類「最佳 AI 驅動營運優化獎」銀獎與「最佳傳統產業 AI 突圍獎」銅獎、智能建設與組織能力升級類「最佳 AI 代理人工作流與人機協作系統獎」銅獎與「最佳企業級數據架構與整合獎」銅獎，成績耀眼，再次為房仲與房地產業樹立標竿。