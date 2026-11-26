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質疑沈伯洋曲解法院判決 許宇甄要求公開4項資料

索羅斯4200萬用在哪？洪孟楷追問是否涉及政治活動

花蓮光電申請面積達1641公頃 藍營估17年租金逾85億

九合一選舉倒數2天，國民黨立法院黨團今（26）日召開記者會，針對民進黨台北市長候選人沈伯洋與索羅斯創辦的開放社會基金會資金往來提出質疑，要求沈伯洋公開完整補助契約、歷年財務報表、計畫內容及成果報告。此外，國民黨團指出，目前花蓮申請中的光電案場高達1641公頃，若全面放行，17年累積土地租金恐突破85億元，質疑花蓮恐成為「光電縱谷」。國民黨團書記長許宇甄表示，針對沈伯洋與國民黨團總召傅崐萁的民事訴訟，沈伯洋聲稱法官認為「傅崐萁講的話沒人相信」，但查閱台北地方法院判決書，根本沒有這句話，質疑沈伯洋曲解司法判決。許宇甄指出，根據判決內容，沈伯洋主持的台灣民主實驗室確實曾向索羅斯創辦的開放社會基金會申請補助；黑熊學院體制化前，沈伯洋曾以個人帳戶收取AIT資金並全數提領；傅崐萁質疑沈伯洋「拿了國外資金4800多萬到底做了什麼」，法院認為「尚非無據」，最終駁回沈伯洋求償。許宇甄要求沈伯洋公開完整補助契約、歷年財務報表、計畫內容及成果報告，並交代目前是否仍與境外基金會存在合作關係、有無尚未履行的契約義務，以及如何防範利益衝突，確保未來市政決策不受外部資助者不當影響。國民黨團首席副書記長洪孟楷表示，開放社會基金會資助台灣民主實驗室4200萬元，究竟執行哪些計畫？沈伯洋不能一句「錢沒進我口袋」就想翻頁。洪孟楷強調，國人質疑的不是錢有沒有進沈伯洋口袋，而是拿了外資的錢到底做了什麼事，兩者完全是不同問題，沈伯洋必須回答這筆4200萬元的具體用途，以及是否曾用於相關政治活動。洪孟楷指出，台灣民主實驗室執行長吳銘軒去年7月24日曾出席NGO聯合記者會，呼籲選民投下同意罷免票。他質疑，索羅斯提供的資助是否屬於境外資金？若相關資金曾用於國內政治活動，是否符合沈伯洋口中的「境外介選」標準？洪孟楷也提及蘇巧慧妹妹涉及的曠世智能4500萬元投資爭議，呼籲民進黨雙北市長候選人在選戰最後48小時，針對相關資金疑問向國人說清楚、講明白。許宇甄另指出，民進黨政府從烏山頭水庫設置光電、三度探詢翡翠水庫，如今光電開發議題更延伸至花東縱谷。她表示，傅崐萁與徐榛蔚兩任縣長執政近17年，未讓大型地面型光電場過關，而鳳林鎮66公頃的生豐光電場，則是在民進黨指派蔡碧仲代理縣長期間，於2018年12月卸任前核發地方政府同意函。許宇甄指出，目前業者在花蓮申請中的光電案場高達1641公頃，一旦全面放行，估計每年土地租金高達5億元，17年累積利益突破85億元。她並以台南力暘光電弊案為例，質疑花蓮光電開發背後是否涉及龐大利益。國民黨團最後呼籲，境外資金監督不應因政治立場而有不同標準，所有政治人物都應接受同等檢驗，並要求相關單位正視花蓮光電開發可能衍生的環境及利益問題。