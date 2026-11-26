我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「添好運吃到飽」菜單一次看。（圖／翻攝自添好運FB）

「壽司美登利」台中店 僅營業至11月底

▲日本「美登利壽司」台中店宣布，將只營業至11月底。（圖／翻攝自美登利壽司FB）

添好運「點心放題」再度宣布新的吃到飽優惠，此次為12月份的優惠，活動門市從台北、台中、台南及高雄，數量共有5家，即日起開放1個月內預約，餐費每人699元，100分鐘內叉燒包、燒賣皇、腐皮卷等通通吃到飽。2014年進駐台灣的香港「添好運」主打港式點心與粵菜料理，於2010年至2021年連續12年獲得香港《米其林指南》一星肯定。推薦招牌酥皮焗叉燒包、鮮蝦燒賣皇、醬皇蒸鳳爪、鮮蝦腐皮卷、好運冰火菠蘿、好運咖哩鹹水角、XO醬臘味炒飯等都是饕客最愛的必吃菜色，餐後再搭配楊枝甘露、招牌凍檸茶等人氣甜品和飲料，消暑又開胃。台灣添好運公布此次12月「港點吃到飽」活動的門市，共計有天母高島屋店、台中麗寶店、台中JMall店、台南小北門店及高雄SKM Park店合併共有5家，即日起開放1個月內預約。用餐場次部分，5家門市都是平日限定，所有分店用餐時間都是100分鐘，每人699元。場次也公開：：開放14:00至17:00場次，每時段限量20位；：開放14:00場次，每日限量20位；店：開放14:00、16:00場次，每日限量20位。：開放14:00、15:40場次，每時段限量20位；⏹︎：開放14:00、16:00場次，每時段限量20位。另外，來自日本的連鎖壽司品牌「壽司美登利」，自2020年首度登台後，全台共有台北大安店、台中LaLaport店，其中的「台中LaLaport店」於2023年5月開設，至今開幕三年半，該店去年4月還轉型吃到飽店，近日緊急發布公告，表示因百貨租約到期，因此台中LaLaport店將於12月1日結束營業，即11月30日為最後一天營業，想吃到的民眾只剩最後幾天機會。