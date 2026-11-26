迎接《寶可夢》30週年，人氣手機配件品牌 CASETiFY 宣布推出全新聯名系列，這次不只把皮卡丘、伊布、耿鬼、卡比獸等人氣角色變成復古像素圖案，還推出超可愛的「冒險搖搖手機殼」，只要輕輕晃動手機，背面的寶可夢與精靈球就會跟著移動！另外還有會發光的皮卡丘吊飾、立體精靈球耳機保護殼，以及一次集結急凍鳥、閃電鳥、火焰鳥的三入收藏禮盒。全系列將於12月1日在台灣開賣，目前已開放登記優先購買名單。
寶可夢30週年聯名亮點！搖搖手機殼讓寶可夢在背面自由移動
CASETiFY 這次以經典像素風格為主題，讓玩家重溫早期《寶可夢》遊戲的懷舊感。其中最吸睛的商品，就是全新「Pokémon 冒險搖搖手機殼」，將多隻像素造型的寶可夢及精靈球放進透明背板中，只要拿起手機輕輕晃動，裡面的寶可夢就會自由滑動、改變排列位置，彷彿真的把寶可夢裝進手機裡。
另一款值得注意的商品則是「皮卡丘發光吊飾」，以像素造型呈現皮卡丘的經典模樣，並加入發光設計，可以掛在手機、包包或耳機保護殼上。過去受到歡迎的立體精靈球耳機保護殼也宣布回歸，採用柔軟矽膠材質，搭配專屬扣環就能隨身攜帶。
急凍鳥、閃電鳥、火焰鳥一次收藏！寶可夢聯名商品種類公開
除了皮卡丘與精靈球，這次還有讓資深玩家心動的「Pokémon #0144-0145-0146 三入禮盒套組」，一次集結第一世代的三隻傳說寶可夢，分別是編號144的急凍鳥、145的閃電鳥，以及146的火焰鳥，特別適合喜歡收藏經典寶可夢的粉絲。
一般手機殼也推出多種像素印花，包括皮卡丘、伊布、耿鬼、卡比獸、妙蛙種子、小火龍、水伊布等人氣角色，還有「冒險貼紙」、「遊行」及「探索」等不同主題設計。除了手機殼，聯名商品更涵蓋 AirPods、AirPods Pro、iPad、MacBook 保護殼，以及磁吸無線充電盤、Snappy 手機支架與手機吊飾，讓粉絲從手機到日常配件都能換上寶可夢造型。
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CASETiFY 這次以經典像素風格為主題，讓玩家重溫早期《寶可夢》遊戲的懷舊感。其中最吸睛的商品，就是全新「Pokémon 冒險搖搖手機殼」，將多隻像素造型的寶可夢及精靈球放進透明背板中，只要拿起手機輕輕晃動，裡面的寶可夢就會自由滑動、改變排列位置，彷彿真的把寶可夢裝進手機裡。
除了皮卡丘與精靈球，這次還有讓資深玩家心動的「Pokémon #0144-0145-0146 三入禮盒套組」，一次集結第一世代的三隻傳說寶可夢，分別是編號144的急凍鳥、145的閃電鳥，以及146的火焰鳥，特別適合喜歡收藏經典寶可夢的粉絲。
一般手機殼也推出多種像素印花，包括皮卡丘、伊布、耿鬼、卡比獸、妙蛙種子、小火龍、水伊布等人氣角色，還有「冒險貼紙」、「遊行」及「探索」等不同主題設計。除了手機殼，聯名商品更涵蓋 AirPods、AirPods Pro、iPad、MacBook 保護殼，以及磁吸無線充電盤、Snappy 手機支架與手機吊飾，讓粉絲從手機到日常配件都能換上寶可夢造型。