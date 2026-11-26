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隨著美國政府進一步收緊出口管制，全面防堵中國企業取得人工智慧（AI）運算能力，《金融時報》獨家報導指出，輝達（Nvidia）已要求其製造合作夥伴，停止向馬來西亞、新加坡、泰國與印尼等四個東南亞國家出貨AI伺服器。根據《金融時報》報導，三名知情人士透露，包括戴爾（Dell）與美超微電腦（Supermicro）等負責將輝達晶片組裝成伺服器的製造夥伴，近期已陸續通知上述四國的買家，表示輝達已下令禁止相關訂單出貨。知情人士指出，目前尚不清楚這項禁令是否僅為暫時性措施，輝達與合作夥伴正試圖釐清如何符合華府最新頒布的出口管制規範。由於華府嚴格限制輝達最先進晶片直接出口至中國，這四個東南亞國家近年已成為中國AI開發商尋求高階算力的熱門據點。對輝達而言，東南亞市場獲利極為豐厚。根據該公司財報顯示，輝達在2025年透過新加坡子公司認列的營收高達1040億美元，在短短12個月內激增72％；不過，輝達部分來自台灣與中國的營收也是透過新加坡分公司入帳。長期以來，許多中國機構透過向採購輝達伺服器的雲端運算供應商租用算力，藉此規避美國出口管制。美國商務部已於上週推出新規，旨在徹底切斷此類「繞道租賃」模式。在此之前，輝達執行長黃仁勳曾因爆出婚外情醜聞而短暫遭免職，這起風波也使得黃仁勳一貫主張「美國應持續向中企出售輝達晶片、以加深其對美技術依賴」的立場變得更加複雜。儘管北京當局極力扶植本土替代方案，但中國頂尖AI實驗室在開發旗艦模型時，特別是在需要龐大算力的早期訓練階段，仍高度依賴輝達處理器。知情人士表示，雖然外界原本寄望黃仁勳本週重掌輝達兵符後，公司對新規的執行力道能有所放寬，但目前幾乎沒有跡象顯示輝達會在落實禁令上有所保留。根據美國商務部規定，雲端供應商必須在90天期限內證明其終端用戶不包含受限制實體，並藉此取得許可證。一名雲端供應商高層無奈表示，「新規已經頒布，卻完全沒有執行指引。在90天倒數計時不斷推進的情況下，沒人知道該如何申請這張許可證，這已在該地區引發徹底的混亂」。過去來自中國科技企業的強勁需求，帶動了東南亞資料中心的建設熱潮，尤其是在馬來西亞與印尼，已有數十億美元資金湧入AI基礎設施建設。然而，美國最新的限制措施已使這些龐大投資陷入險境。兩名知情人士透露，總部位於新加坡的雲端公司Aolani正是受創最深的業者之一。該公司原計畫透過租賃協議，向TikTok中國母公司字節跳動提供先進算力；但受限令衝擊，原本同意為該項目提供融資的部分銀行已喊停約5億美元的信貸額度，字節跳動也極可能因此放棄這筆交易。針對上述報導，輝達拒絕置評；戴爾、美超微、字節跳動與Aolani則尚未回應置評請求。