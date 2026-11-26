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▲忙於台中市長選戰的江啟臣，也特別抽空錄製影片，向高雄鄉親發出最後懇託：「唯一支持李眉蓁！」。（圖／翻攝畫面）

高雄左營、楠梓市議員候選人李眉蓁選情告急，藍軍北中南要角接力聲援。李眉蓁過去在國民黨艱困時刻挺身承擔，付出的勇氣與努力，黨內都看在眼裡。如今面臨分票壓力，就連忙於台中市長選戰的江啟臣，也特別抽空錄製影片，向高雄鄉親發出最後懇託：「唯一支持李眉蓁！」李眉蓁歷經多次選戰，知名度高，卻也因此承受「穩當選」印象帶來的分票壓力。不少支持者因為認為她一定過關，反而打算把票投給其他人，讓選情更加緊繃。從韓國瑜、鄭麗文、柯志恩，到江啟臣加入聲援，展現黨內對她多年付出的肯定與疼惜，也盼支持者正視危機，把支持化為選票。江啟臣在影片中回憶，六年前擔任國民黨主席時，高雄突然面臨市長補選，那是一場被視為「炮灰」的硬仗。他不斷打電話拜託，始終找不到願意承擔的人，只有李眉蓁看到國民黨有困難，二話不說，勇敢站了出來。談到這段往事，江啟臣坦言，李眉蓁原本可以安穩快樂過日子，卻因接了他的一通電話，走過人生最痛的一段路。他心裡一直有深深的不捨，也有最大的感謝，感謝她在黨最需要的時候，沒有退縮。江啟臣強調，這次李眉蓁選情真的很危險，雖然自己的台中選戰也很激烈，但再忙，都要拜託大家守護李眉蓁。「她在國民黨需要的時候，沒有退縮；現在她需要大家的幫忙，我們也不能讓她一個人面對！」他懇請鄉親集中選票，支持5號李眉蓁。李眉蓁感謝黨內前輩與各地朋友相挺，也呼籲支持者別再因「她很穩」而分票。選前最後一週，她換上與柯志恩的陽光合體看板，喊出「為高雄勇敢一次」，懇請鄉親11月28日踴躍投票，市長支持3號柯志恩、議員支持5號李眉蓁，讓勇敢承擔的人繼續為地方服務。