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藝人NONO（本名陳宣裕）遭控利用藝人知名度及工作機會，對6名女子性侵、猥褻共7次，一、二審最終僅認定其中一次強制性交未遂成立，判處有期徒刑2年6月。NONO不服判決、上訴力拚無罪，最高法院今（26）日認定原判決並無違誤，駁回上訴，全案定讞，NONO確定須入監服刑，並已通知檢方啟動防逃機制。檢方起訴指出，NONO加入吳宗憲組成的「憲憲家族」後，逐漸打開知名度，涉嫌於2008年至2013年間，利用藝人身分及工作機會結識多名女子，再以工作邀約、錄影結束順道接送或共進宵夜等理由，與對方單獨相處。士林地檢署調查後，認定NONO涉嫌對6名女子犯下3次強制性交、2次強制猥褻及2次強制性交未遂，共計7項犯行，依法提起公訴，並建請法院從重量刑。不過一審法院審理後認為，其中5名告訴人的指述存在瑕疵，部分說法與客觀事證未盡相符，也缺乏足夠的補強證據，因此判決相關被訴部分無罪。法院唯一認定有罪的案件發生於2011年。判決指出NONO透過綜藝節目錄影認識一名女子，向對方取得電話號碼後，提議開車送她返家。女子原本婉拒，但考量時間已晚，加上信任NONO是演藝圈前輩，最後答應搭車。NONO隨後以購買宵夜為由，將女子載至大稻埕河堤停車場，利用體型優勢壓制對方，著手強制性交，女子不斷掙扎、抵抗及求饒，NONO才停手而未得逞。法院審酌女子案發後曾向親友訴說經歷，親友也證稱她談到事件時情緒明顯異常；此外，女子曾在電視看到NONO時出現強烈情緒反應，相關證詞與反應足以補強其指述，因此認定NONO犯下強制性交未遂罪，判刑2年6月。NONO一審期間否認犯罪，辯稱不認識該名女子，也不明白對方為何提出指控。一審判決出爐後，NONO與檢方均提出上訴；二審認為一審認事用法並無違誤，2年6月刑期也未明顯過重，因此駁回雙方上訴、維持原判。高檢署針對無罪及量刑部分沒有再上訴，NONO則繼續上訴最高法院。最高法院審理後，今駁回NONO上訴，2年6月徒刑正式確定。NONO後續將由檢方通知到案執行，昔日活躍綜藝圈的形象也因這起案件全面毀滅。