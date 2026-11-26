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30天前凌晨零點開搶！熱門路段不到1秒就被送件

昔睡市府走廊！連勝文豪砸73萬「排隊工」搶路權

柯文哲任內推動線上申請！從拚體力變成比網速

台北市長選戰選前之夜爆發「搶路權大戰」，民進黨候選人沈伯洋陣營原本取得11月27日北平東路路權，卻因前兩天遭「神秘人士」搶先卡位，無法提前搭設舞台的情況下，最後轉往仁愛路舉辦活動，卻又因交通爭議宣布取消實體晚會。北市議員簡舒培今（26）日公布申請資料，指出北平東路25日、26日的路權，分別在系統開放後0.4秒、1.11秒就完成送件，質疑有人刻意卡場地。事實上，台北市熱門道路的路權競爭早已不是新鮮事，從過去派人到市府通宵排隊，到現在凌晨零點線上搶號，制度歷經多次變革，但「不到1秒就被搶走」的現象，仍讓外界質疑現行機制是否存在改善空間，接下來就讓《NOWNEWS今日新聞》帶你一起來了解，搶路權制度的演變。依照《臺北市申請使用道路集會要點》規定，申請人須於活動日前30日至7日提出申請，並透過「臺北市申請使用道路網」線上辦理；同一路段若有多筆申請，則依系統收件時間排序，每次最多可連續申請2天。換句話說，想爭取選前之夜等熱門時段，往往得在活動日前30天的凌晨零點準時上網搶位。實際檢視「臺北市申請使用道路網」收件紀錄，2022年至2026年「選前之夜」的前後幾天，凱達格蘭大道及周邊路段的首筆核准申請，速度明顯愈來愈快。以凱道為例，2022年選前3天的收件時間分別為77.96秒、27.99秒及22.99秒，到了選前之夜縮短至0.38秒，投票日更只花0.05秒；2024年則連續5天都在1.34秒內完成收件，2026年同樣連續5天都在0.81秒內完成。若進一步統計，2022年、2024年及2026年各路段在開放後1秒內完成收件的筆數，分別為4筆、9筆及14筆。2026年凱道更連續5天都在1秒內有人送件，市府路、中山南路及北平東路也出現開放後不到1秒就完成收件的紀錄。其中，北平東路11月25日僅花0.4秒，11月26日則為1.11秒，正是這次沈伯洋陣營場地爭議的焦點之一。秒數愈來愈短，確實讓外界好奇申請者究竟如何操作，是否使用自動化程式、是否有人刻意占用場地？由於系統未公開申請人的身分，再加上都是自然人姓名，難以辨別所屬陣營，也讓場地爭議再掀波瀾。如今只要在網路上搶先送出申請，就有機會取得熱門路段，但過去的路權申請完全是另一種「體力戰」。在全面改採線上申請以前，申請人必須準備紙本文件，在開放登記前就派人到台北市政府排隊，甚至帶著睡袋、折疊椅，輪班守候24小時，等到承辦單位上班後才能遞件。同一天若有多組人馬爭取，還可能得透過現場抽籤決定順序。2008年總統大選期間，為了爭取3月21日凱達格蘭大道選前之夜路權，「馬蕭總部 vs. 謝蘇總部」便在市府門口上演通宵排隊戲碼。當時國民黨先派人到場「搭板凳」排隊，民進黨市議員洪健益、王孝維等人質疑以物品占位、人卻不在現場的方式不公平，要求透過抽籤決定；國民黨市議員王正德隨即趕赴現場護盤，雙方爆發激烈口角及推擠，最後由警方與市府人員介入平息。2011年至2012年總統大選期間，民進黨蔡英文陣營掀起「三隻小豬」活動熱潮，計畫在凱道舉辦大型造勢；國民黨陣營則提前派出多名人力，帶著睡袋、折疊椅在市府24小時輪值排隊，最終搶下多個熱門時段的凱道路權。綠營當時質疑，藍營透過人海戰術包下場地，讓其他陣營無法使用，痛批是「技術性封殺」。2014年台北市長選舉，連勝文陣營也因大規模申請道路使用權引發爭議，當時他豪砸約73.2萬元僱用排隊人力，並支付225萬元押金，連續申請競選總部周邊忠孝東路、杭州南路共61天路權，另取得選前連續10天的凱道路權。此舉遭在野陣營批評「權貴路霸」，有財力的一方可以透過大量人力及資金壟斷公共道路，也讓人工排隊制度的公平性受到質疑。為了改善紙本申請、人工排隊及跨單位審查造成的不便，台北市政府在柯文哲任內推動路權申請電子化。2020年6月15日起，市府將「臨時使用道路」與「集會遊行」整合至「臺北市申請使用道路網」，申請人可以直接在線上選擇日期及路段，不必再到市府排隊。柯文哲當時表示，過去紙本申請必須分別經過工務局新工處、警察局轄區分局審查，對民眾而言，若其中一個單位通過、另一個沒有通過，就會造成困擾，因此才將流程整合到同一平台，希望提升行政效率。這項改革原本是為了減少人工排隊造成的不便，卻也讓熱門場地的競爭方式，從比體力、比人力，轉變成比網速、比操作速度。然而，線上化並未完全解決路權爭議，柯文哲今（26）日受訪時坦言，任內就曾發現部分競選陣營為了保險，同時申請多個場地，最後卻只使用其中一處，造成公共資源浪費。他透露，過去曾考慮要求申請人繳交保證金，但若金額太低，對候選人沒有約束力；若訂得太高，又可能被質疑對財力較弱的候選人不公平，因此直到卸任前，仍沒有找到理想的解決方式。至於沈伯洋臨時喊卡選前之夜，柯文哲則不客氣開酸，競選團隊為何選擇仁愛路，並且還提前封路多天，讓他感到「匪夷所思」；接著，他更進一步批評，原本是為了避免影響民眾而取消活動，但連夜拆除舞台造成噪音，反而更加擾民，提醒沈伯洋團隊「做事要想好再做、不要莽撞」。從過去在市府門口通宵排隊，到現在凌晨零點上網搶位，台北市路權申請制度已經歷一場數位轉型，但選舉期間熱門場地依舊一位難求。2026年首都市長選戰這場「搶路權大戰」，再次凸顯公共道路如何公平分配、如何避免申請後閒置，以及線上申請制度是否需要進一步調整，恐怕都將成為台北市府必須面對的課題。