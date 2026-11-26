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女星蔡瑞雪本月24日宣布跟東區醫美名醫蔡沁晁結婚，老公新婚禮物送了她一台法拉利跑車，超大手筆令人稱羨，不過老公卻被翻出過去黑歷史，不只在住院醫師期間帶女性進入值班室，甚至還有病患出面爆料他私接地下醫美，並且玻尿酸使用便宜水貨，消息曝光後掀起許多網友議論，而蔡瑞雪本人也現身護夫，「他已經澄清囉！請不要造謠。」蔡瑞雪的老公蔡沁晁平常生活相當優渥，勞力士、法拉利、麥拉倫、百達翡麗等超高價商品都能夠輕鬆購買，雖然外界都知道醫美醫生的收入相當優渥，不過能賺到這個程度也不免讓人開始疑惑，「怎麼能賺這麼多錢？」婚訊曝光後，有網友在Threads爆料蔡沁晁平常都私下接醫美工作，並且會使用非正規管道獲得的填充物來降低成本，稱他會使用成本300元的玻尿酸，包裝成13000元的商品來販售，因此才能夠賺得盆滿鉢滿。文章掀起許多網友轉發討論，「難怪可以跟蔡瑞雪結婚還送車」，不過針對相關爭議，蔡瑞雪親自到留言區回應，「他已經澄清囉！請不要造謠，謝謝你的關心，相關法律程序已在進行中，後續將交由律師依法處理，謝謝關心」，認為老公並不是大家所說的壞人，但多數人都不願意蔡瑞雪的說辭就是了，「沒有人在造謠喔！一堆人醫美被他打壞」、「幾個人講才是造謠，這麼多人在講大概率就是真的了。」