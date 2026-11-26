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「股王」信驊（5274）今（26）日公告，董事會決議自11月27日至明年1月26日實施庫藏股，預計買回10萬股、相當於100張，占已發行股份總數約0.24%，買回後將辦理銷除，以維護公司信用及股東權益。每股買回價格區間為6,200元至12,800元，若全數以價格上限買回，最高投入12.8億元；即使股價低於區間下限，公司仍將繼續買回。信驊董事會指出，近期全球資本市場波動加劇，市場對AI資料中心資本支出前景的疑慮升高，科技股普遍遭遇賣壓，公司股價也隨之大幅修正並屢創近期新低。不過，公司營運基本面持續穩健，伺服器遠端管理晶片需求維持強勁，董事會認為目前股價未能合理反映公司內在價值及長期成長潛力，因此決議買回股份。在資金安排方面，信驊表示，本次買回所需資金全數以公司自有資金支應，依第三季經會計師核閱的合併財務報告計算，法定買回股份總金額上限為94億7148萬8942元，本次預定買回金額上限12.8億元，未超過法定額度。公司進一步指出，若以本次買回金額上限計算，約占今年9月30日流動資產的10.36%，經董事會審慎評估後，認為不影響公司資本維持及正常營運。另外，信驊本次買回股份並非作為員工轉讓或股權轉換用途，而是全數辦理銷除，並依規定於買回之日起6個月內辦理股份銷除的變更登記，減資基準日則授權董事長於買回期間屆滿或執行完畢後另行訂定。營運表現方面，信驊公告指出，今年前10月累計合併營收達138.34億元，較去年同期成長87.7%，伺服器遠端管理晶片需求維持強勁。不過，近期市場對AI資料中心資本支出的疑慮升高，也使科技股面臨賣壓。股價方面，今（26）日收盤價為9380元，上漲585元、漲幅6.65%，與歷史高點相比仍下跌1萬2420元，回檔幅度約56.97%。今年9月22日盤中曾衝上2萬1800元歷史高點。