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「寶島歌王」葉啟田唱紅〈愛拚才會贏〉、〈故鄉〉及〈內山姑娘〉等經典歌曲，是台語歌壇代表人物。不過他在演藝事業高峰時投入政治，4度參選立法委員、2度成功當選，卻也因龐大的選舉及選民服務開銷花光積蓄，背上超過億元債務。葉啟田今年初回顧從政經歷，透露4次選舉共花掉約1億2000萬元，坦言即使偶爾還有參政念頭，也因經濟壓力只能作罷。葉啟田本名葉憲修，14歲便離開嘉義老家，獨自到台北發展。1988年推出〈愛拚才會贏〉後紅遍全台，雙手握拳高舉也成為他的招牌動作，歌曲至今仍是選舉場合及勵志活動的熱門曲目。事業如日中天之際，葉啟田決定轉戰政壇，自1992年起先後4度參選立法委員，成功當選第2屆及第4屆立委。不同於擁有政黨資源的候選人，他多次以無黨籍身分投入選戰，競選經費、服務處支出及選民服務費用，大多必須自行籌措。葉啟田曾透露，服務處每個月就要倒貼約70萬至80萬元，加上助理薪資、地方服務與各項開銷，即使當選仍持續燒錢；若落選，投入的選舉經費更幾乎全部無法回收。為了繼續參選，葉啟田不僅花光唱歌多年累積的積蓄，還向父親及親友借錢。據報導，他曾因選舉背債1億1000萬元，債務最高一度被指達到2億元，名下房屋更3度遭貼上封條，生活從歌壇巨星瞬間跌入谷底。葉啟田曾感嘆「政治害了我」，但也坦承自己當時太過執著，認為只要努力服務選民，就能繼續走下去。他一共向30多名朋友借款，其中部分金額高達數百萬元，所幸許多朋友沒有急著催討，甚至安慰他有能力時再慢慢償還，反而讓他更加愧疚。2001年競選失利後，葉啟田逐漸淡出演藝圈，一度長達5年鮮少公開露面。沉重債務也讓他承受極大心理壓力，曾透露自己罹患憂鬱症與恐慌症，經常獨自在家回想過往，生活陷入低潮。後來在女兒及朋友鼓勵下，他重新舉辦演唱會、接商演償還債務。2017年復出推出新作品時，他仍坦言選舉留下的債務尚未完全處理完畢，但部分債主體諒他的處境，讓經濟壓力逐漸減輕。葉啟田今年1月公開露面時，仍笑稱偶爾會想再投入政治，但想到4次選舉燒掉1億2000萬元，最後還是打消念頭。對他而言，〈愛拚才會贏〉曾是鼓舞無數人的代表作，自己卻也因太過執著於「拚」，付出幾乎傾家蕩產的代價。