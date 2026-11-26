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泰國曼谷拍崑崙縣（Phra Khanong）曼差煉油廠（Bangchak oil refinery）於週四（26日）下午約2時45分發生大火。起火點為蒸餾塔的附屬設備，而非儲油槽；消防人員在控制火勢前，這起意外已造成7人受傷，其中4人重傷。根據PBS報導，泰國能源部長秘書提蒂帕（Thitiphat Chotidechachainan）表示，火警發生在曼差（Bang Chak）的煉油廠內，起火位置為煉油製程設備內部。她指出，目前火勢已獲控制且濃煙開始散去，消防人員仍持續灑水降溫，調查人員也已著手釐清起火原因。緊急醫療中心通報這起事故共造成7人受傷，其中4人傷勢嚴重、3人中度受傷。社群平台上許多民眾拍下大火燃燒畫面，可見火舌竄起，甚至超越周邊部分建築物，大量黑煙持續向空中直竄。拍崑崙縣長順森（Sunsern Rueangrit）表示，邦乍公司人員已控制住現場情況，廠區周邊兩、三個社區均屬安全，民眾目前無須恐慌。順森補充，縣府官員已在位於煉油廠上風處的拍崑崙縣公所附近備妥臨時避難所，以防居民有撤離需求。曼谷市政府防災減災局局長蘇里亞猜（Suriyachai Rawiwan）證實，現場濃煙已經消散，當局並未發布撤離令，但相關單位仍維持待命狀態，以防死灰復燃。曼差公司也在第一時間採取應變措施控制事故，並全面關閉所有生產機組。現場狀況已獲控制，火勢並於下午3時15分完全撲滅。