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▲去年底，柯震東秀出照片，他將裝有安乾鎬小卡的卡套掛在腰上，高調公布自己的「本命」。（圖／柯震東IG@kaikaiko）

▲CORTIS是現在當紅的韓國男團，日前寫下出道僅1年3個月便抱走MAMA最高榮譽的驚人紀錄。（圖／CORTIS IG＠cortis）

今年韓國AAA頒獎典禮（Asia Artist Awards）將於12月5日、6日在高雄國家體育場（世運主場館）登場，人氣男團CORTIS確定出席，回顧去年底，CORTIS旋風襲台，影壇男神柯震東突然發文表示「理解蕭亞軒」喜歡小鮮肉，並自稱是COER（CORTIS粉絲暱稱），甚至還把本命安乾鎬的小卡掛在身上，掀起一波話題。去年8月，CORTIS憑出道曲〈GO!〉與洗腦的「吳麗萍」空耳哏迅速在台灣爆紅，同年底，柯震東在Threads發文寫下CORTIS的粉絲名「COER」，隨後留言「懷疑蕭亞軒、理解蕭亞軒、成為蕭亞軒」，以自嘲的方式拿前女友喜歡小鮮肉的話題向CORTIS告白。除此之外，柯震東當時還在IG上傳一則限時動態，秀出腰際掛著裝有偶像小卡的卡套，鏡頭慢慢放大卡片，原來是CORTIS年僅17歲、被譽為「下一位臉蛋天才」、「最強年下男」的成員安乾鎬，對於柯震東高調公布自己的「本命」，隨即引發COER熱議。不僅如此，今年初柯震東現身宣傳電影《功夫》時，因為搭檔王淨被網友說撞臉安乾鎬，柯震東還當場開玩笑說要「改追她」，此外，柯震東當時也被問及發文公開徵求韓文家教，是否是為了方便追CORTIS，他笑著解釋說追星只是附加價值，最主要是讓自己多一項語言技能，對工作也有所幫助。CORTIS是韓國經紀公司HYBE旗下廠牌BIGHIT MUSIC推出的五人男團，由韓國籍JUHOON（金主訓）、嚴成玹、安乾鎬，加拿大與韓國混血MARTIN（朴宇宙），以及來自台灣的JAMES（趙雨凡）組成，繼2025年底橫掃MAMA大獎與第40屆金唱片獎最佳新人並多次訪台演出後，團體氣勢持續攀升。今年CORTIS不僅展開首場正式巡迴演唱會《Put Your Phone Down》，日前更在2026 MAMA AWARDS中憑藉主打歌〈REDRED〉一舉奪下「年度歌曲」大賞及「最佳舞蹈表演男團」等共四項大獎，創下出道僅1年3個月便抱走MAMA最高榮譽的驚人紀錄。此外，CORTIS首張迷你專輯《COLOR OUTSIDE THE LINES》除了曾經空降美國Billboard 200專輯榜第15名，累計銷量更已經正式突破兩百萬張大關，奠定超強新人地位。而團體今年5月推出的第二張迷你專輯《GREENGREEN》同樣成績斐然，主打歌〈REDRED〉及收錄曲〈TNT〉席捲全球串流平台與社群熱潮，展現出制霸國際樂壇的強大影響力。