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▲中鋼公司獲BSI頒發ESG永續信任領航獎，由生產部門助理副總經理洪志維(右)接受英國在台辦事處代表包瓊郁(Ruth Bradley-Jones)(左)頒獎表揚。(圖／中鋼公司提供)

▲經濟部產業發展署永續發展組吳振華組長(左)頒發115年度產業溫室氣體減量績優廠商，由中鋼公司環境保護處處長汪俊育(右)代表受獎。(圖／中鋼公司提供)

中鋼公司獲台灣永續能源研究基金會台灣企業永續獎(TCSA)台灣百大永續典範企業獎，並在單項績效類別獲得氣候領袖獎、幸福職場領袖獎、創新成長領袖獎，以及透明誠信領袖獎等4項殊榮，同時，在永續報告書獎項中分別獲得TCSA白金級獎及全球企業永續獎(GCSA)銀獎之肯定，25日由中鋼公司執行副總經理劉宏義代表接受國家發展委員會副主任委員高仙桂頒獎，凸顯中鋼長期致力ESG永續經營，各項成果深獲國內外公正評比機構高度肯定。此外，中鋼公司也獲英國標準協會(BSI)頒發2026 BSI ESG永續發展獎-永續信任領航獎，由生產部門助理副總經理洪志維代表接受英國在台辦事處代表包瓊郁(Ruth Bradley-Jones)頒獎，顯示中鋼長期致力ESG永續經營，各項成果深獲國內外公正評比機構高度肯定。中鋼公司執行副總經理劉宏義表示，中鋼公司在氣候行動方面，持續推動低碳轉型，並依據綜合評估技術及資源可行性，務實規劃可行之減碳措施，2025年完成178件減碳行動方案，達成年減碳量7.15萬公噸，自2021至2025年共完成1046件減碳行動方案，達成年減碳量145.16萬公噸，並持續朝向2050年碳中和目標邁進。另外，中鋼公司亦全面實施「以碳領銷」，以最低排碳路徑規劃生產並動態調整產品組合，同時積極推廣再生料鋼材，攜手下游客戶共同邁向低碳轉型，今(115)年截至10月底接單量已逾8.6萬公噸，較去(114)年同期成長約3成。劉宏義說，而在創新成長方面，中鋼在營運、生產及設備等3大領域，以及從煉鐵、煉鋼、軋鋼等製程大量導入人工智慧(AI)，迄今已上線575件AI專案，同時以「遠端協作」為核心，建構新一代重工業作業模式，導入高速無線網路、天車遠端操控、多視角影像、AI智慧影像辨識、半自動點對點移動及機器狗自主巡檢等技術，應用範圍涵蓋室內鋼捲儲區至戶外場域，並透過成熟設備、場域客製整合與跨供應鏈合作，建立可複製、可擴散的智慧工安模式，帶動鋼鐵產業鏈共同轉型升級。至於在透明誠信方面，中鋼於2024年第4季開始主動導入ISO37001反賄賂管理系統，並於2025年經公司治理暨永續委員會核定通過「反貪腐、反賄賂政策」，進一步強化中鋼長期以來對於貪腐和賄賂行為採取「零容忍」之態度，導入期間陸續完成共通類管理文件、人力資源、供應商及商業夥伴、財會管理及檢舉制度等30多份管理文件的增修，最終於2025年12月10日通過ISO 37001驗證，以實際行動積極接軌國際規範，奠定具韌性的永續發展基礎。而在幸福職場方面，中鋼秉持以人為本的理念，持續完善員工照護及家庭友善措施，除提供駐廠心理諮商及彈性上下班制度，也透過優於法令的相關假別與福利，協助同仁兼顧工作及家庭生活。為因應少子化挑戰、落實永續經營與打造友善職場，由勞資共同組成中鋼職工福利委員會，並設置員工診療所與中鋼幼兒園，於2026年又設立托嬰中心，逐步建構全方位的員工照護與支持體系。中鋼公司也連續16年獲經濟部產業發展署產業溫室氣體減量績優廠商之殊榮，由環境保護處處長汪俊育代表接受經濟部產業發展署永續發展組組長吳振華頒獎，代表中鋼除長期積極推動溫室氣體減量工作外，其成效亦獲得專業評委的高度肯定。中鋼公司環境保護處處長汪俊育指出，經濟部產業發展署自94年起辦理產業溫室氣體減量績優廠商遴選作業，藉由表揚積極投入節能改善與溫室氣體減量的企業，鼓勵產業持續提升能源使用效率，中鋼去年重點推動13項節能與溫室氣體減量專案，合計減碳量達37209公噸CO2e，在各項減碳專案中，以軋鋼一廠最佳能耗操作模式專案成效最為顯著，軋鋼製程須先將鋼胚送入加熱爐升溫後再進行軋延，過去因上下游生產排程銜接不易，高溫鋼胚常無法及時入爐，導致熱能流失，且當生產需求變動、產量較低時，若仍沿用全產能的加熱模式，也會造成不必要的燃料消耗。為解決相關耗能問題，中鋼自主建置動態出爐時間及智能爐溫控制系統，透過整合上下游生產排程，提升熱胚入爐率及充分利用鋼胚餘熱，並依上游供料時程及實際生產需求，動態調整加熱時間與升溫曲線，改善過去加熱控制缺乏彈性的問題，有效提升能源使用效率，此一系統上線後效益顯著，每年可為中鋼節省約912萬立方公尺的焦爐氣燃料，減少溫室氣體排放約6713公噸CO2e，並節省能源費用約新台幣4887萬元，使這項專案以小額投資創造可觀的節能減碳與經濟效益，也是中鋼以數位技術推動低碳轉型的具體實踐，實現環境保護與營運效率的雙贏。