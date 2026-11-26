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證交所、櫃買中心今（26）日公告，漢康-KY創（7827）、鑫創（3259）及漢測（7856）將於明（27）日起處置至12月3日，共計5個營業日。其中，漢康-KY創及漢測約每2分鐘撮合一次，鑫創則約每10分鐘撮合一次，部分交易另須預收全部款券，投資人交易前應留意相關限制。根據證交所公告，漢康-KY創為首次處置，處置期間為11月27日至12月3日，交易採人工管制撮合，約每2分鐘撮合一次；櫃買中心方面，鑫創為首次處置，處置期間同樣為11月27日至12月3日，不過撮合頻率約每10分鐘一次；漢測則是再次處置，採約每2分鐘撮合一次。在交易限制方面，漢康-KY創單筆委託買賣達10個交易單位，或多筆累積達30個交易單位以上時，證券商須向投資人收取全部買進價金或賣出證券；鑫創及漢測則是投資人每日委託買賣相關股票時，證券商須收取全部買進價金或賣出證券。三檔股票的撮合間隔及預收款券條件有所不同，投資人應以各交易所公告內容為準。值得注意的是，漢測此次屬於再次處置。櫃買中心公告指出，該股票連續3個營業日達到公布注意交易資訊標準，且最近30個營業日內曾發布處置，因此再次列入處置名單。至於鑫創及漢康-KY創，此次均為第一次處置，兩檔股票同樣因連續3個營業日達到公布注意交易資訊標準而被列入處置。處置期間若遇休市、停止買賣或全日暫停交易等情形，依交易所規定順延。投資人可至證交所及櫃買中心官網查詢最新處置資訊，確認個股撮合頻率及交易限制。