我是廣告 請繼續往下閱讀

▲星宇航空與日本香川縣知名神社「金刀比羅宮」於神社內舉辦發表會。（圖／星宇航空提供）

星宇攜手金刀比羅宮 合作推「航空安全御守」

▲星宇航空表示，將持續深化與香川縣的合作，促進台日觀光。（圖／星宇航空提供）

星宇航空昨（25）日與日本香川縣知名神社「金刀比羅宮」於神社內舉辦發表會，共同推出「航空安全御守」。以「航空安全，展開美好旅程」為設計主軸，融入飛機與跑道意象，象徵守護每一段飛行旅程。星宇航空今（26）日表示，自成立以來，始終將飛航安全視為最重要的使命，並持續致力於提供旅客舒適且優質的飛行體驗。此次與金刀比羅宮聯名的「航空安全御守」以「航空安全，展開美好旅程」為設計主軸，融入「飛機」與「跑道」意象，並透過特殊工藝呈現虹彩效果，象徵守護每一段飛行旅程，搭配精緻的金色編繩點綴。星宇航空說明，御守承載著對飛航安全的祝福，也傳遞星宇航空對每一位旅客平安啟程、順利抵達的期盼。星宇航空提到，金刀比羅宮位於日本香川縣琴平町，以守護海上交通安全聞名，自古以來便是日本民眾祈求航海平安、旅途順遂的重要信仰中心，每年吸引來自日本各地及海外的旅客前往參拜。其中通往御本宮的785階石階兼具歷史與宗教意義。星宇航空說，此次雙方合作推出「航空安全御守」，不僅傳遞守護旅途平安的美好心意，也讓更多旅客認識香川縣深厚的文化底蘊。星宇航空指出，台中-高松航線目前每週五班直飛，串聯台灣中部與日本四國地區，讓台灣旅客能更便利地前往香川縣及四國各地旅遊，也為日本旅客提供更多元的交通選擇；未來星宇航空將持續深化與香川縣的合作，促進台日觀光往來，為雙方搭起更多友誼與交流的橋梁。