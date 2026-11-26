我是廣告 請繼續往下閱讀

近來國內不少民眾因銀行存款帳戶錢無故被轉出，向警方報案，根據刑事局公布從今（2026）年9月至11月21日，已有18家銀行、1家證券商及3家電子支付機構客戶受害，累計受理破百件，財損逾1742萬元，追查更發現，歹徒利用偽冒短劇APP的安裝檔散布木馬病毒，在民眾下載APP後遠端操控手機，再盜轉存款。至於這情況銀行是否就免責？金管會今（26）日表示，這部分仍須回歸「個案情況」認定，若對責任歸屬有爭議，民眾可循「金融消費評議中心」的評議機制尋求解決。雖然刑事局公布有22家金融機構客戶受害，累計受理破百件、財損超過1742萬元，但金管會銀行局今日公布最新統計，目前僅接獲8家銀行通報「重大偶發事件」，除之前已通報的4家銀行包括台北富邦銀行、華南銀行、中信銀行及玉山銀行之外，新增合庫銀行、彰化銀行、台新銀行與第一銀行，共計10名客戶受害，財損金額182萬元。至於電子支付機構部分，目前則尚未接獲通報。此外，刑事局名單中提及有1家證券商涉入，金管會證期局回應，該家券商並未向金管會進行資安通報。初步了解，該案為投資人反映「未下單卻被下單」，目前證期局已請台灣證券交易所介入調查，釐清究竟是券商或APP系統問題，抑或是投資人誤設預約單所致。至於為何與刑事局公布數字差異這麼大？金管會解釋，主要「統計基礎」完全不同，刑事局的數據是依據民眾報案紀錄進行統計，而金管會則是採計金融機構主動通報的「重大偶發事件」。由於部分民眾報案時銀行未必第一時間知悉，或是銀行在個案評估後，認為尚未達到通報重大偶發的門檻，因此雙方數字有所差異，但兩套通報機制互不衝突，對於刑事局掌握的18家銀行名單，銀行局後續也會再進一步了解。對於民眾最關心的責任歸屬與求償問題，若因誤載來路不明的APP，存款因而遭盜轉，銀行是否就此免責？銀行局說，這部分仍須回歸「個案情況」認定，若民眾與銀行端針對責任歸屬產生爭議，可循「金融消費評議中心」的評議機制尋求解決。金管會也已從三大面向著手因應，包括要求金融機構持續強化資安防禦與應變能力、全力配合檢警偵辦，以及加強對客戶宣導，提醒民眾切勿下載來源不明的App或點擊可疑連結，共同維護金融交易安全。