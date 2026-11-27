快刷存摺領錢了！根據勞保局行事曆，今（27）日共有4筆重要款項集中入帳，涵蓋勞保年金、勞退月退休金（首發＋續發案）、災保年金及災保失能照護補助，其中勞保加勞退雙層請領每月最高可衝破8.2萬元；明（28）日九合一投票結束後，下週一（30）日月底還有6筆國民年金與喪葬補助接力發放。
🟡勞保、勞退今入帳！雙層退休金資格與上限金額
今日入帳的重頭戲為勞工退休雙軌保障，不少退休族只要符合資格並善用「展延請領」與「自提6%」策略，每月領到的退休金總額就能突破8.2萬元大關：
📍勞保年金給付（老年年金）：
領取資格：勞保投保年資累計滿15年，且年滿法定請領年齡（2026年法定年齡為65歲），離職退保後即可按月請領。
最高金額：全台極少數高年資「年金王」月領可達52,035元。關鍵在於投保年資長，並於滿65歲後申請「展延請領」，每延後1年增給4%，最多展延5年加給20%。
📍勞退月退休金（首發＋續發案）：
領取資格：年滿60歲、提繳勞退新制年資滿15年以上者，可選擇按月領取個人退休金專戶累積本金與收益（本期包含初次請領首發案與按期撥付續發案）。
最高金額：依個人專戶累積金額與平均餘命計算。若長期自提6%、提繳年資達30至35年以上且投保薪資處於高階級距者，月退金可達30,000元以上；搭配勞保老年年金雙層入帳，每月最高可領逾82,000元。
🟡職災兩大津貼今撥款！失能年金最高月領6.5萬
針對因公不幸受傷或罹患職業病的勞工朋友，勞保局今日也同步核撥兩大職業災害保險給付，協助減輕醫療與生活負擔：
📍災保年金給付（失能年金）：
領取資格：因職業傷害或職業病致身體永久失能，經醫療評估認證為完全失能或終身無工作能力者。
最高金額：完全失能者按平均月投保薪資70%按月發給（最高50,960元）；若另有符合條件之受扶養配偶或子女，每人再加發10%（最多加給20%），每月最高可請領61,152元。
📍災保失能照護補助：
領取資格：職災失能程度符合第1等級或第2等級，列為終身無工作能力且經專業評估日常生活有專人照護需求者。
最高金額：每月固定核發13,083元，最長可連續核發5年（期間需依規定定期接受複評），合計最高領784,980元。
🟡投票後再領六筆錢！11/30月底津貼排程看
今日沒領到的民眾別灰心！明（28）日投票日後緊接著迎來11月最後一個工作日，下週一（30）勞保局將進行月底最後一波結算撥款，共有6筆國民年金與薪資補助接力入帳：
📌勞保局11月入帳與查詢常見問題 QA
Q1：今天（11/27）幾點可以刷存摺確認勞保與勞退入帳？
一般多在上午9時至中午前陸續完成入帳，實際時間依各家金融機構作業進度略有差異，可透過網路銀行或行動App查詢。
Q2：這次入帳的「勞退月退休金（首發＋續發案）」是什麼意思？
「首發案」指首次申請通過並第一次領到月退金的退休勞工；「續發案」則是先前已核定按月領取、本期依排程正常撥付的案件。
Q3：如果錯過請求權時效，勞保或國保給付還領得到嗎？
各類保險給付多設有5年請求權時效（自得請領之日起算），若逾期未提出申請將依法喪失請領資格，建議符合條件者盡早申辦。
資料來源：勞動部勞工保險局
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今日入帳的重頭戲為勞工退休雙軌保障，不少退休族只要符合資格並善用「展延請領」與「自提6%」策略，每月領到的退休金總額就能突破8.2萬元大關：
📍勞保年金給付（老年年金）：
領取資格：勞保投保年資累計滿15年，且年滿法定請領年齡（2026年法定年齡為65歲），離職退保後即可按月請領。
最高金額：全台極少數高年資「年金王」月領可達52,035元。關鍵在於投保年資長，並於滿65歲後申請「展延請領」，每延後1年增給4%，最多展延5年加給20%。
📍勞退月退休金（首發＋續發案）：
領取資格：年滿60歲、提繳勞退新制年資滿15年以上者，可選擇按月領取個人退休金專戶累積本金與收益（本期包含初次請領首發案與按期撥付續發案）。
最高金額：依個人專戶累積金額與平均餘命計算。若長期自提6%、提繳年資達30至35年以上且投保薪資處於高階級距者，月退金可達30,000元以上；搭配勞保老年年金雙層入帳，每月最高可領逾82,000元。
針對因公不幸受傷或罹患職業病的勞工朋友，勞保局今日也同步核撥兩大職業災害保險給付，協助減輕醫療與生活負擔：
📍災保年金給付（失能年金）：
領取資格：因職業傷害或職業病致身體永久失能，經醫療評估認證為完全失能或終身無工作能力者。
最高金額：完全失能者按平均月投保薪資70%按月發給（最高50,960元）；若另有符合條件之受扶養配偶或子女，每人再加發10%（最多加給20%），每月最高可請領61,152元。
📍災保失能照護補助：
領取資格：職災失能程度符合第1等級或第2等級，列為終身無工作能力且經專業評估日常生活有專人照護需求者。
最高金額：每月固定核發13,083元，最長可連續核發5年（期間需依規定定期接受複評），合計最高領784,980元。
🟡投票後再領六筆錢！11/30月底津貼排程看
今日沒領到的民眾別灰心！明（28）日投票日後緊接著迎來11月最後一個工作日，下週一（30）勞保局將進行月底最後一波結算撥款，共有6筆國民年金與薪資補助接力入帳：
|11/30 預定入帳項目
|適用對象與請領資格說明
|給付標準／參考金額
|國民年金保險老年年金給付
|年滿65歲國保被保險人按月領取
|依個人投保年資與A、B式擇優核算
|國民年金保險喪葬給付
|國保加保期間不幸身故，由支出喪葬費者請領
|一次性發給5個月投保薪資（98,805元）
|國民年金保險遺屬年金
|國保被保險人過世時，由符合順位之遺屬按月請領
|基本保證金額每月 4,049元起
|國民年金保險身心障礙（基本保證）年金
|經評估為重度以上身心障礙且無其他社會保險年資者
|每月基本保證發給 4,049元
|國保身心障礙年金給付併計勞保年資
|同時具備國保與勞保年資之重度以上身障勞工
|依雙重年資比例合併計算按月發給
|產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助
|事業單位依法給假並照給薪資後，由雇主提出申請
|補助超過5日部分（最多補助 7日薪資）
Q1：今天（11/27）幾點可以刷存摺確認勞保與勞退入帳？
一般多在上午9時至中午前陸續完成入帳，實際時間依各家金融機構作業進度略有差異，可透過網路銀行或行動App查詢。
Q2：這次入帳的「勞退月退休金（首發＋續發案）」是什麼意思？
「首發案」指首次申請通過並第一次領到月退金的退休勞工；「續發案」則是先前已核定按月領取、本期依排程正常撥付的案件。
Q3：如果錯過請求權時效，勞保或國保給付還領得到嗎？
各類保險給付多設有5年請求權時效（自得請領之日起算），若逾期未提出申請將依法喪失請領資格，建議符合條件者盡早申辦。
資料來源：勞動部勞工保險局