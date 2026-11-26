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新北市蘆洲區某間精神護理之家傳出疑似凌虐病患致死；據了解，該護理之家集團名下有2間護理之家。衛福部心理司司長陳柏熹今（26）日說明，目前案件因配合檢調進行調查，而其餘住民部分也已經有安排安置地點；也預計下週起展開全台精神護理之家的不定時抽檢。蘆洲某精神護理之家傳出疑似虐待患者致死情況，也傳出在其中一位死亡病患的鞋底和內褲，發現疑似控訴護理之家虐待的遺言。新北衛生局今日發布聲明提到，案內精神護理機構近3年中央評鑑及督導考核皆合格，其中一家有2次違規紀錄遭裁處，且列為重點查核機構。陳柏熹則說，目前了解，因新北正配合檢調調查，詳細狀況尚未對外公告，等調查一個段落，會一併說明。他也說，目前仍收治在該機構的住民，也已經安排至其他地方安置。陳柏熹也說，涉案的精神護理之家分別於113、114年由中央委託醫策會評鑑，也都是合格的。而由地方衛生局進行的逐年考評並未接獲異常通報。全國有46家精神護理之家，可收治人數4947人，陳柏熹表示，下週起全面性展開不定時抽檢，也會針對精神護理之家申訴機制檢討。