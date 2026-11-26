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艾卡拉茲與辛納生涯榮譽對比 艾卡拉茲（Carlos Alcaraz / 23歲） 辛納（Jannik Sinner / 25歲） 2027澳網參賽動態 力拚衛冕 右膝動刀預計休養3個月確定缺席 大滿貫冠軍數 7冠 5冠 ATP 1000 大師賽冠軍數 9冠 10冠 重大賽事／生涯總冠軍數 重大賽事17冠／生涯總計30冠 重大賽事17冠／生涯總計30冠

澳洲網球公開賽將於1月17日至31日在墨爾本公園登場。隨著曾在2024、2025年完成澳網二連霸的義大利名將辛納（Jannik Sinner）因右膝動刀確定退賽，男單爭冠版圖恐怕變得更難預測。曾執教阿格西（Andre Agassi）與高芙（Coco Gauff）的美國資深名教頭吉爾伯特（Brad Gilbert）在節目中指出，在辛納缺陣的情況下，只要艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）做到「保持健康」這件事，他在澳網的奪冠機會極高，無疑是最具冠軍相的頭號熱門。吉爾伯特在《The Big T Podcast》節目中剖析2027年澳網男單走勢時直言少了辛納坐鎮，其他好手確實有機會爭取佳績，但只要健康的艾卡拉茲站上墨爾本球場，他就很有冠軍相：「如果辛納無法參賽並需要動刀，只要一個健康的艾卡拉茲出現在那裡，我非常看好他，他在這種場地條件下的奪冠機會極高。」年僅23歲的艾卡拉茲剛在2026年終賽封王、強勢收官。儘管季中曾因手腕傷勢從4月底休兵至8月底美網才復出，並告別合作長達7年的恩師費雷羅（Juan Carlos Ferrero）、改由洛佩茲（Samuel Lopez）執教，但艾卡拉茲在年底室內硬地賽季接連拿下維也納500賽、巴黎大師賽與杜林ATP年終總決賽冠軍，以一波14連勝封王，更成為繼阿格西、費德勒（Roger Federer）與喬科維奇（Novak Djokovic）之後，史上第4位、也是最年輕集齊四大滿貫與年終賽冠軍的男單好手。回顧艾卡拉茲在墨爾本的奪冠履歷，他在2026年初的澳網男單決賽上演先丟一盤後逆轉十冠王喬科維奇的戲碼，以2：6、6：2、6：3、7：5捧起生涯首座澳網金盃，也成為現代網壇最年輕的「生涯全滿貫」得主。攤開艾卡拉茲與辛納這對雙子星截至2026賽季結束的生涯成績單，兩人本季各拿6座冠軍，生涯總冠軍數同為30冠，大滿貫、大師賽、年終賽等大賽冠軍數也以17冠戰成平手。辛納在ATP 1000大師賽以10冠略占上風並完成「生涯金大師」，艾卡拉茲則在大滿貫數量上以7冠領先。如今隨著辛納預計休養三個月、無緣2027澳網，只要艾卡拉茲健康出賽並順利完成衛冕，不僅將把大滿貫數推進至8座，也將在雙雄爭霸戰中搶得先機。