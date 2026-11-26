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央行今年12月底可能預防性升息 新台幣明年震盪偏升

華南金控（2880）今（26）日召開第3季法人說明會，總經理蕭玉美也針對2027年景氣展望等提出最新看法，即便高油價、利率走向及地緣政治不確定性仍將干擾全球經濟成長動能，華南金持續看好全球AI產業發展與相關投資需求，台灣經濟成長率在高基期下，還是可望維持穩健成長，美國聯準會（Fed）今年底至明年第1季有升息空間，台灣央行也可能在今年12月底預防性升息。蕭玉美指出，今年以來，全球金融市場面臨利率、匯率、貿易政策及地緣政治等不確定因素，但台灣受惠於AI及科技產業需求成長，整體經濟仍展現良好動能，央行預估，今年台灣經濟成長率約11.48%。華南金持續深化核心業務、提升資本效能，並推動銀行與非銀行事業均衡發展，展現穩健的經營成果。展望2027年，她分析，全球經濟成長動能仍受貿易政策及金融市場波動影響，惟AI與科技產業投資需求持續，可望推動台灣經濟成長，央行預估2027年經濟成長率仍有5.82%，華南金也將密切掌握經濟情勢及利率、匯率變化，審慎管理風險，並掌握商機，持續提升經營效益與獲利成長。在利率方面，蕭玉美表示，由於美國經濟表現仍相當強勁，就業市場穩健，通膨仍偏高，預估今年底至明年第1季，美國仍有升息空間，之後再視通膨及經濟情勢調整貨幣政策，預估最快要等到明年底才可能啟動降息。至於台灣考量經濟成長強勁，通膨情勢，央行年底也有可能預防性升息，明年在通膨壓力趨緩之下，政策利率可望維持穩定。至於匯率部分，蕭玉美認為，台灣經濟基本面非常穩健，有助於支撐新台幣匯價穩定，在綜合考量台美利差變化、國際資金流向及企業海外投資需求等因素，華南金內部研判新台幣兌美元將呈現「震盪偏升」的格局。