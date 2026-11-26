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輝達執行長黃仁勳和客戶Megaspeed前高層黃樂的婚外情風波才剛平息，又有新的戀情曝光。據《華爾街日報》報導，輝達前全球銷售主管、被視為公司「三號人物」的普里（Jay Puri），今年3月和美超微（Supermicro）成長長陳仙莉（Cenly Chen）結婚。陳仙莉和普里交往多年，期間美超微正和其他公司搶奪輝達的先進晶片。由於Megaspeed和美超微都捲入晶片走私調查，這段婚姻也讓外界重新檢視輝達和這兩家公司的關係。普里本名Ajay K. Puri，加入輝達前，曾在昇陽電腦（Sun Microsystems）工作22年，負責業務、行銷和管理。他2005年加入輝達，擔任全球銷售資深副總裁，2009年升任全球現場營運執行副總裁，負責輝達全球的業務、合作夥伴和客戶支援，被視為僅次於黃仁勳和財務長克瑞斯的「三號人物」。普里今年6月宣布退休，7月由帕克（Nicholas Parker）接任他的職位，普里則轉任資深顧問。據《紐約郵報》報導，黃仁勳曾在一場閉門會議中對普里說出非常難聽的話，但這個說法沒有得到雙方證實。據《華爾街日報》報導，陳仙莉2008年加入美超微，從業務一路升到成長長。她經常和普里接觸，也多次陪同美超微執行長梁見後拜訪輝達，爭取更多晶片供應給美超微的客戶。報導指出，陳仙莉在美超微內部的業務會議上，要求同事把跟輝達有關的問題直接找她處理，讓自己成為兩家公司之間的主要聯絡人。據報導，兩人3月7日在加州大蘇爾舉行婚禮。陳仙莉不願談論私生活，她在電子郵件中強調：「我從來不需要靠私人關係取得工作上的好處。」輝達和普里都沒有回應媒體詢問。美超微近來官司纏身。美國司法部今年3月19日起訴美超微共同創辦人廖益賢（Wally Liaw）等3人，指控他們在2024年到2025年間，透過一家東南亞公司當幌子，把搭載輝達晶片的伺服器運到中國，金額超過5億美元。廖益賢已表示不認罪，審判延到明年3月。另一名被告孫姓男子（Willy Sun）據報已在10月認罪。美超微沒有被起訴，公司表示正配合美國當局調查，已經和被告切割，並認為公司也是受害者。美超微董事會8月公布內部調查結果，沒有發現執行長梁見後或其他高層知道走私的證據。陳仙莉不在起訴名單上，她表示聯邦官員沒有聯絡過她。不過據報導，FBI最近曾向熟悉美超微營運的人士，打聽包括陳仙莉在內的高層資訊。目前公開的證據並沒有顯示，陳仙莉和普里的關係跟走私案有關。外界更關心的是，黃仁勳和普里在亞洲和美國建立了一個由數十家合作夥伴組成的網路，Megaspeed和美超微都在其中。這些公司在馬來西亞等地設立資料中心，讓阿里巴巴等中國客戶可以遠端使用算力。遠端使用本身不違法，但這種模式正被檢視是否違反美國出口管制。美國商務部上週已經出手，對馬來西亞、泰國、印尼、新加坡和巴西實施出口許可規定，目的是阻止中國遠端取得AI晶片的算力。美國商務部和司法部也證實，正對Megaspeed進行刑事調查。分析認為，輝達兩名最高層主管都和涉案客戶的女高層有親密關係，接下來美國政府對輝達東南亞客戶的審查只會更嚴，相關資料中心的晶片出貨也可能受到影響。不過，目前沒有證據顯示輝達本身涉及走私，輝達也沒有被起訴。