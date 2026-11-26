周六（28）日即將迎來九合一選舉投票日，中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，周末天氣大致穩定，周六投票日降雨範圍有限，僅花東地區有零星短暫雨，穩定天氣預計延續至下周四。不過周六氣溫早晚偏涼，中部以北及東半部清晨低溫可能降至15度，清早出門投票記得添件外套。
投票日天氣出爐！周末全台晴到多雲 清晨低溫下探15度
臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，明（27）日周五迎風面仍有局部降雨，北部、東半部及恆春半島雲量偏多，偶有零星雨勢。各地清晨低溫約18至21度，白天北部、宜蘭及花蓮高溫約25度，中南部及台東則約27至29度。
周六（28日）投票日及周日天氣大致穩定，不過早晚較涼，清晨最低溫約15至19度，建議早起前往投票的民眾多帶一件外套。各地大多為晴到多雲，花東地區偶有零星降雨。
中央氣象署預報員張承傳也表示，周六九合一選舉投票日受到新一波東北季風增強影響，各地氣溫將略為下降，白天北部及東半部高溫約21至23度，中南部則有26至29度；早晚中部以北及東半部低溫僅15至17度，部分空曠地區受到「輻射冷卻」作用，氣溫可能進一步降低，南部早晚則約18至20度。
不過，周六冷空氣中的水氣不多，因此全台天氣仍以多雲到晴為主，只有東部、東南部及恆春半島可能出現零星短暫雨，清晨基隆北海岸、大台北山區也有局部降雨機會，穩定天氣預計可持續至下周四。
「報天氣 - 中央氣象署」總結，周五雲量較多，北部、東半部及恆春半島偶有降雨；周六投票日與周日天氣相對穩定，但早晚偏涼，中南部日夜溫差較明顯，提醒民眾留意氣溫變化。此外，周末台灣周邊海面風勢強、浪高，離島航班可能受到影響，出發前應注意往返航班最新資訊。
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臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，明（27）日周五迎風面仍有局部降雨，北部、東半部及恆春半島雲量偏多，偶有零星雨勢。各地清晨低溫約18至21度，白天北部、宜蘭及花蓮高溫約25度，中南部及台東則約27至29度。
周六（28日）投票日及周日天氣大致穩定，不過早晚較涼，清晨最低溫約15至19度，建議早起前往投票的民眾多帶一件外套。各地大多為晴到多雲，花東地區偶有零星降雨。
中央氣象署預報員張承傳也表示，周六九合一選舉投票日受到新一波東北季風增強影響，各地氣溫將略為下降，白天北部及東半部高溫約21至23度，中南部則有26至29度；早晚中部以北及東半部低溫僅15至17度，部分空曠地區受到「輻射冷卻」作用，氣溫可能進一步降低，南部早晚則約18至20度。
「報天氣 - 中央氣象署」總結，周五雲量較多，北部、東半部及恆春半島偶有降雨；周六投票日與周日天氣相對穩定，但早晚偏涼，中南部日夜溫差較明顯，提醒民眾留意氣溫變化。此外，周末台灣周邊海面風勢強、浪高，離島航班可能受到影響，出發前應注意往返航班最新資訊。