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日本沖繩縣政府於23日主辦「首里城正殿重建完工紀念典禮」，但是受邀參加的中國代表人員全數缺席。據沖繩縣政府透露，當初發出邀請函時，中方曾對台灣相關人士出席表達遺憾之意，但這是否與此次缺席有直接關聯，目前尚不明朗。綜合日媒報導，沖繩縣知事古謝玄太25日接受媒體採訪時證實，「我已從相關部門得知中方曾提出抗議」，因此不排除缺席是為了進一步表達抗議。不過，古謝玄太也強調，「我並不了解他們（中方代表）為何缺席等具體經過，對此我個人沒有特別要評論的內容」。此次典禮，沖繩縣政府分別向在首里城修復工程中捐贈台灣紅檜的台灣方面、以及與沖繩締結友好省縣關係的福建省，還有中國駐福岡總領事館發出了邀請。據了解，中方並未事先通知將缺席。縣府負責人員表示，「也有可能是航班無法配合等原因，我們無法在此憑空臆測其缺席理由」。日本媒體已就此事向中國駐福岡總領事館查詢，但截至目前為止尚未獲得回應。另一方面，在22日由日本中央政府主辦的首里城「修復完成儀式」上，日方同樣基於協助修復的理由邀請了台灣相關人士，但並未邀請中方代表。對此，日本內閣府沖繩綜合事務局說明，「這是因為中方與此次修復工程並無直接關聯」。興建於13至14世紀間的沖繩世界遺產「首里城」，於2019年遭遇火災，燒毀包括正殿在內的多棟建築。經過多年修復工程後，終於正式完成重建場重建完工典禮共邀請了協助修復工程等相關人士約400人出席；此外，由於法國方面先前曾寄送慰問信鼓勵當地的消防救災行動，法國相關代表也獲邀並親自出席了這場盛會。