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▲館長（左圖）2019年在直播中辱罵吳宗憲被對方提告，本案民事部分纏訟7年終於定讞。（圖／館長惡名昭彰YT、NOWNEWS資料照）

館長（陳之漢）2019年因為不滿吳宗憲（憲哥）批評網紅，開直播以「你吃洨（閩南語指精液）」等不雅字眼辱罵，遭憲哥提告公然侮辱，本案民事部分纏訟7年，今（26）日最高法院判決館長須賠償80萬元，還要在指定媒體置頂刊登判決要旨1日，全案定讞。事起吳宗憲當年公開評論部分網紅沒素質，館長便開直播反擊，以三字經及「你吃洨」、「連屁都不如」等言語辱罵，遭憲哥提起民、刑事訴訟，刑事部分，台北地院考量館長認罪，判決拘役58日，得易科罰金，緩刑2年，附帶條件為向公庫繳10萬元及2年內不得罵吳宗憲，由於雙方未上訴而確定。民事部分，最高法院2022年維持一、二審見解，判館長須賠償80萬元確定，但強制公開道歉部分因為涉及違憲爭議，發回高院更審；2024年，高院更一審曾經判館長須在個人YouTube與臉書粉專刊登判決要旨，但再度遭最高法院廢棄發回。案件纏訟到今年，高院更二審改判館長須在某新聞媒體首頁橫幅置頂刊登判決要旨1日，以回復吳宗憲的名譽，最高法院並於今天駁回上訴，全案定讞。