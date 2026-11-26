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中國男星張凌赫透過戲劇《逐玉》圈粉無數，兩人上週舉辦線上直播粉絲見面會，他直接隔空喊話台灣粉絲，表示自己「非常非常想去台灣」，但因為他曾配合官媒發「兩岸統一」相關文章，申請入台證遭到拒絕，為此陸委會發言人梁文傑今（26）日霸氣回應，「想要再見他沒有可能。」陸委會發言人梁文傑今日回應張凌赫無法來台灣一事，表示上次就說了，會觀察張凌赫有沒有配合中國當局發表統戰相關言論，當時也說了「青山綠水，有緣還能再見」，沒想到這句話說完，張凌赫馬上配合中共發文「想要再見他沒有可能」，認為這次張凌赫個人選擇。梁文傑回應，關於張凌赫能不能來台灣一事，早就已經解釋過了，直言政府很歡迎兩岸藝人交流互動，但如果來台灣是身背統戰任務的話，「那我們當然會say no。」張凌赫日前傳出想來台灣舉辦個人見面會，但因為入台證遲遲申請不過，使得活動只好取消，他本人只能在統戰活動「海峽論壇」上，委屈地說：「我收到很多島內朋友的邀請。」當時陸委會回應，張凌赫因為多次PO出統戰相關貼文，且申請目的不明確，以此拒絕，但不排除未來開放讓他上島的可能性。