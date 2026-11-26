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台北市長候選人沈伯洋今（26）日晚發布由導演楊力州操刀、導演吳念真聲音演出的影片，在影片中，沈伯洋女兒「小麻糬」也特別獻聲，「我希望台北順起來」，相當溫馨。沈伯洋晚間公布最新影片《講下去，台北才會更好》，影片中穿插漫畫、沈伯洋一路以來競選過程。吳念真在影片中介紹沈伯洋，「那陣子，他走進店裡打招呼，總是低著頭，怕打擾店家做生意，也怕沒有人願意聽他說話，後來他想，既然沒人想聽他講，不如換台北人來說。於是，他搬出第一個肥皂箱，準備麥克風和小紙條」。吳念真提到，「只要市民願意開口，用什麼方式都好，於是，他走進台北 12 個行政區，一趟又一趟地聽，他相信漫畫裡的一句話：『最短的捷徑，就是繞遠路』」。「這一次，我們用心聽，讓台北發出自己的聲音！」吳念真說，開心的、期待的，或是心裡堵著的話，說出來，真的很重要；說出來，事情才有機會慢慢變好。講下去，台北才會更好」。