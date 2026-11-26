我是廣告 請繼續往下閱讀

▲輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳週一（23日）正式重返公司掌舵，回到位於美國加州聖塔克拉拉的總部，受到員工歡迎。（圖／翻攝自輝達X）

黃仁勳回鍋輝達的利多，只維持了一天。輝達23日因黃仁勳復職暴漲31%，市值單日暴增約1兆美元，但隨後連跌兩天，25日盤中一度重挫超過8%，股價跌到比復職前還低，回鍋行情幾乎全數吐回。信評機構標普（S&P）也在同一天發出警告，可能調降輝達的信用評等，理由直指董事會的獨立性，以及公司過度依賴黃仁勳一個人。輝達董事會23日宣布，黃仁勳復任總裁兼執行長，消息一出，輝達股價當天狂飆31%，創下史上第三大單日漲幅。不過，熱潮來得快、去得也快。輝達24日下跌5.9%，25日開盤後持續重挫，盤中一度跌超過8%，最後收跌3.91%，報149.30美元，連續第二天下跌。據美國財經網站GuruFocus報導，輝達盤中股價已經跌破黃仁勳復職前的水準。據統計，從醜聞爆發到現在，輝達市值已經蒸發將近1兆美元；如果從10月高點算起，蒸發金額超過2兆美元。讓市場更擔心的是信評機構的態度。據NBC報導，標普25日表示，可能因為黃仁勳回鍋而調降輝達的信用評等。標普關注的重點是董事會的獨立性，以及輝達的「關鍵人物風險」，也就是公司過度依賴黃仁勳一個人。另一家信評機構穆迪（Moody's）早在11月18日，就把輝達的評等展望從「正向」調降為「穩定」，Aa1評等維持不變。穆迪當時認為，黃仁勳離職屬於「信用負面」事件，而且輝達沒有正式的接班計畫，讓外界對公司的經營策略和財務政策產生疑慮。據路透報導，部分投資人和公司治理專家批評，輝達董事會在對黃仁勳的調查還沒結束前，就讓他復職，等於自己推翻了「董事會獨立」的說法。董事會在11月中旬還公開表示「不打算讓黃仁勳回任執行長」，但在川普公開表示親自介入、向董事會遊說後，態度大轉彎。據CNBC報導，輝達的獨立調查目前仍在進行，加州和國會也持續審查。黃仁勳下週還得到國會作證，12月3日將在參議院銀行委員會公開聽證。不過，輝達股價下跌也不能全怪黃仁勳。CNBC指出，25日美股科技股全面走弱，除了黃仁勳回鍋的熱度消退，市場對AI投資能不能回本的疑慮再度升溫，加上新公布的通膨數據，以及川普政府新一輪的關稅提案，都壓抑了投資人的買氣。巴克萊美股策略主管克里希納（Venu Krishna）直言：「我們覺得現在就是恐慌。」他認為，市場傳達的訊息是，AI成長的故事已經撞牆了。也有分析師認為，黃仁勳回鍋仍然是對的決定。Seaport Research Partners資深分析師高德堡（Jay Goldberg）表示，讓黃仁勳回來「大概是輝達最不壞的選擇」。美股26日因感恩節休市，市場將觀察27日黑色星期五的半天交易，以及下週黃仁勳在國會的表現，能不能讓輝達止跌回穩。