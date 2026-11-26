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中國隊主場作戰 竟捨棄紅色戰袍

尼加拉瓜先搶下1勝 中國、捷克迎關鍵一戰

▲WBSC官方今日公布12強資格賽4隊球衣定裝照。（圖／取自WBSC Facebook）

▲尼加拉瓜在原有色調上加上線條，有球迷笑說神似富邦悍將。（圖／取自WBSC Facebook）

12強資格賽今（26）日於中國廣東熊貓紀念棒球場舉行，地主中國、尼加拉瓜、捷克與英國4搶2，爭取明年2027年世界棒球12強資格，WBSC世界棒壘球總會稍早公布4隊代表球員球衣定裝照，意外掀起熱議，中國隊捨棄過往國際賽經典的鮮紅色戰袍，改穿藍色線條與全白戰袍，尼加拉瓜整體配色與設計，則神似中職富邦悍將。中國隊過往國際賽，幾乎統一穿著與五星國旗同色調的紅色戰袍，另有一套雖為白色系也是搭配紅線條，但本次迎接12強資格賽，中國隊直接捨棄經典配色，白色系球衣改為天空藍、深藍色線條組成，球帽也換成深藍色，讓胸前國旗更顯眼，贊助商則是西班牙運動品牌KELME。另外，資格賽最強球隊尼加拉瓜保留藍色主色調之外，也在球衣上增加線條搭配，有球迷就笑說神似富邦悍將，捷克與英國則保留原本的設計。尼加拉瓜首戰單場敲出11支安打，以6：3擊敗英國，先收下一勝，中國晚場與捷克交戰中，本場也被視為晉級最關鍵一戰。本次12強資格賽採用單循環制，戰績最佳2隊，晉級明年世界棒球12強正賽，若戰績相同，優先考量對戰成績、接下來是比較對戰優質率（Team Quality Balance，簡稱 TQB）。