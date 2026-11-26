我是廣告 請繼續往下閱讀

九合一大選在即，新北市議員選舉今（26）日卻爆出賄選疑慮，國民黨籍前6連霸新北市議員、穀保家商棒球隊創辦人蔡明堂遭指為求參選新北市第4選區（三重、蘆洲）議員的兒子蔡政呈當選，涉與辦公室主任張軒杰交付現金給無黨籍三重區中民里長候選人蔡美芬向里民買票。新北地方法院今（26）日下午裁定蔡明堂「無保請回」，蔡政呈隨後在個人社群上表示，父親遭到誣陷，「有些候選人藉此機會落井下石，打壓選情，實不可取，感謝法官依法審理，明察秋毫，作出無保請回的裁定。」現年68歲的蔡明堂政治實力雄厚，自1986年起擔任民意代表，曾任三重市民代表、台北縣議員以及升格後的新北市議員，曾創下議員6連霸的成績。不過蔡明堂在2022年宣布不再連任，並交棒給兒子蔡政呈，於2024年代表國民黨參選新北市第3選區立委，最後以2萬多票之差敗給民進黨籍李坤城。新北地檢署接獲情資，指出蔡明堂為了讓兒子蔡政呈順利當選，涉嫌與辦公室主任張軒杰，將現金交給無黨籍三重區中民里長候選人蔡美芬，再由蔡美芬發放千元現金給有投票權的里民行賄。新北地檢署立即指派檢察官，聯合法務部、三重分局成立專案小組，昨日持搜索票前往議員候選人競選總部等10處執行搜索，當場查扣現金2715萬9500元，並通知被告6人及證人3人到案說明。經檢察官漏夜訊問後，認定蔡明堂、張軒杰及蔡美芬3人，均涉犯《公職人員選舉罷免法》第99條第1項之投票行賄罪嫌，向法院聲請羈押並禁止通信、接見。不過新北地院下午召開羈押庭，法官裁定蔡美芬羈押禁見，蔡明堂、張軒杰則無保請回。蔡明堂兒子蔡政呈後續在個人社群表示，「稍早父親已獲法院裁定『無保請回』，證明爸爸的清白。」他指出，「本案件遭人檢舉誣陷，有些候選人藉此機會落井下石，打壓選情，實不可取，感謝法官依法審理，明察秋毫，作出無保請回的裁定。」蔡政呈也感謝所有關心他與蔡明堂的選民。