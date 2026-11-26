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蘆洲某精神護理之家多次違規 新北衛生局：已列高風險重點查核

新北蘆洲區傳出有精神護理之家疑似虐待病患致死，全案交由檢方偵辦。而新北市衛生局晚間發布新聞稿表示，因敏金及家妘兩家精神護理之家涉嫌不當對待住民及違規超收，考量兩家機構違規情節重大，依照違反《護理人員法》第16條第1項規定，明起廢止開業執照。新北衛生局今（26）日晚間說明，針對「敏金」及「家妘」兩家精神護理之家涉嫌不當對待住民及違規超收一案，對於任何侵害住民權益、危及照護安全違法行為，均採取零容忍態度。新北衛生局指出，考量2家機構違規情節重大，衛生局已依違反《護理人員法》第16條第1項規定，自明（27）日起廢止兩家機構開業執照，至於住民部分，逾百位已於今日傍晚全數完成轉安置作業。衛生局提到，兩家精神護理之家中，其中一家過去已有多次違規紀錄，曾遭行政裁處，因此列為「高風險重點查核機構」。今年衛生局執行不定期稽查時，發現該機構疑涉重大違法情事，隨即展開蒐證，並主動移請檢方偵辦。目前全案已由檢方併案深入調查，市府團隊將全力配合司法機關，釐清相關事實。針對機構人員遭檢方聲請羈押，衛生局表示，第一時間已跨單位啟動緊急應變，立即調派專業人力進駐機構接手照護，同步評估住民身心狀況，並積極媒合轉介至其他合法醫療院所及長期照護機構。新北衛生局提到，住民權益與照護是機構經營不可妥協的底線，對於違法侵害住民權益的行為，絕不寬貸。除依法廢止兩家機構開業執照外，後續也將持續強化轄內各類照護機構的無預警稽查及輔導機制，落實風險管理與監督責任，嚴格把關機構照護品質，全力守護住民安全及市民健康權益。