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又有台灣人在日本涉詐騙被逮！日本警方25日逮捕一對台灣籍男女，因涉嫌以投資為名義，詐騙老翁現金500萬日圓，遭到逮捕。根據山陽放送報導，因涉嫌詐欺被捕的兩名嫌犯皆為台灣籍，分別為28歲女子以及26歲男子，兩人皆無業、住處不詳。日本警方指出，兩人涉嫌與不明人士共謀，企圖以投資信託運用資金為幌子騙取現金。去年8月12日至15日期間，詐團成員假冒經濟評論家的助理等身分，透過通訊軟體傳送訊息，謊稱「若想增加獲利，必須加碼投資資金，並將現金親手交給投資運用公司的負責人」。隨後，由28歲女子假扮成投資公司員工，向居住在岡山縣矢掛町的70歲公司董事騙取現金500萬日圓。至於26歲男子，警方研判他在案中負責收取贓款或把風。兩人涉他縣相同詐騙案件，此前已遭逮捕起訴。井原警察署去年10月接獲該名70歲男性報案後展開調查，最終鎖定這兩名嫌犯，並於昨日（25日）再度將兩人逮捕。這名受害男子除了本次遭騙的500萬日圓現金外，也已確認另透過銀行匯款被騙走2100萬日圓。面對警方偵訊，28歲女子供稱：「詳細情況我記不太清楚了，但如果看到被害人或案發地點的照片，或許會想起來」；而26歲男子則行使緘默權，表示「我保持沉默，什麼都不想說」。