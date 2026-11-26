我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台北市長候選人沈伯洋今（26）晚合體前總統蔡英文在線上直播，沈並說明選前之夜活動規劃，「白天我會在台北各個地方出現，跟大家聊聊天」，但不會以快閃形式，而晚上的「市民之夜」，歡迎大家揪團一起看。沈伯洋晚間以「實－關於民主的運動－我跟幕僚說我還想開直播」為題，與蔡英文合體開直播，開播10分鐘，線上觀看人數就破20萬人。由於選前之夜喊卡，沈伯洋透過直播說明天活動規劃，他說，本來是希望大家白天能到仁愛路、一起互動，現在沒有機會，明天就變成他去看大家，「我會在台北各個地方出現，跟大家聊聊天」，而稍後會公布地點，不會用快閃形式，會在不同的時間在台北出現，歡迎大家來相聚。沈伯洋提到，原定「市民之夜」時間是晚上7時到10時，原本非常多驚喜，現在規劃大改，改以線上直播的形式，與原來舞台效果差很多，內容就請大家拭目以待，大家可以在家裡收看直播，也鼓勵揪團一起看。沈伯洋說，等等會做一個系統，把大家一起看直播的地方標出來、揪團過去，每揪一團就會形成一顆星星，全台北各地看直播，整個台北就會佈滿星星。