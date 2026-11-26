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民進黨台北市長候選人沈伯洋今（26）晚合體前總統蔡英文在線上直播，蔡英文直言，「你非常有可能當選，你應該是會當選啦！」，不過他隨後改口，「沈伯洋在危險邊緣」，呼籲大家去投票。沈伯洋晚間8時以「實－關於民主的運動－我跟幕僚說我還想開直播」為題，與蔡英文合體開直播，開播10分鐘，線上觀看人數就破20萬人。兩人談論開車話題時，沈伯洋詢問，他很愛開車，但選舉期間他不太能開，蔡總統也很喜歡開車，那麼長時間不能開車，是怎麼度過的？蔡英文直言，「你是非常有可能當選，應該是會當選的啦！」不過，他也隨即說，這會讓支持者認為過度樂觀，並改口說「沈伯洋在危險邊緣，還是要去投票」；沈伯洋則立刻否認，「沒有沒有，還是要靠大家星期六出來」。蔡英文說，如果沈伯洋當選，會有人幫忙開車，又有隨扈限制行動，有層層安全，「你會喪失自由、話會變少一點」。他強調，市長講得每一句話在公務上都是要執行的事，不是講講而已，準備好心情，「你再來話要少一點了」；沈伯洋說，他講話要更謹慎小心，會做好準備。沈伯洋回憶，他去年10月還沒被提名時，曾問到台北市長選舉要派誰？蔡英文當時說，首都選舉很重要，「我們要派一個很強的人，這最重要」，而在今年5月提名後，一直很想問，現在有沒有符合很強的人？蔡英文笑說，「剛開始有點弱弱的，現在真的很強、很強了」。