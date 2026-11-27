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黑五購物節是哪一天？

▲台灣好市多今年首度將黑色購物節延長至14天，自11月23日至12月6日登場，超過700項商品祭出優惠，吸引不少會員前往搶購。（圖／記者周淑萍攝）

為什麼叫「黑五」？最早竟與警察有關

黑五過後還有「網路星期一」！11/30接力登場

黑色購物節優惠

好市多

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美國蘋果官網

▲好市多黑五家電結帳區人潮不斷，會員拿著商品單據排隊結帳，現場工作人員忙得不可開交。（圖／記者周淑萍攝）

雙11購物節才剛落幕，又迎來全球年度購物盛事，今天11月27日是年度「黑色星期五」，也就是大家常說的「黑五」，不少國內外購物平台紛紛祭出限時優惠，搶攻年末消費商機。不過，黑五購物節為何不是固定日期？又為什麼要用「黑色」來命名？《NOWNEWS今日新聞》整理黑色星期五的由來，以及接下來還有哪些購物節可以撿便宜一次看。不同於雙11購物節固定在每年11月11日，黑色星期五是美國每年11月第四個星期四「感恩節」的隔天，因此每年的日期都不一樣，2026年黑色星期五落在11月27日。黑五購物節最早源自美國，由於當地民眾習慣在感恩節過後開始採購聖誕節禮物，不少零售業者為了搶攻年末購物商機，紛紛推出商品折扣及限時特賣，藉此衝高業績，後來逐漸演變成全球大型購物節。提到黑色星期五，不少人容易聯想到象徵不吉利的「13號星期五」，但兩者其實沒有直接關係。根據美國《HISTORY》網站及《路透社》報導，黑五購物節的名稱可追溯至1950至1960年代的美國費城，由於感恩節隔天大量購物人潮湧入市區，造成交通壅塞、街道混亂，當地警察因此以「Black Friday」形容這一天。直到1980年代，零售業者開始賦予黑色星期五正面意義，由於過去商家記帳時，習慣以黑色代表獲利、紅色代表虧損，象徵透過感恩節後的促銷活動，讓營收由虧轉盈，黑五也逐漸成為歐美大型購物節的代名詞。錯過黑五優惠也別急，緊接著11月30日還有「網路星期一」（Cyber Monday）。早期黑五主要以實體商店促銷為主，網路星期一則主打電商購物優惠，隨著網購普及，如今不少購物平台已將兩大購物節合併，甚至提前開跑、延長促銷時間，讓消費者有更多時間比價。活動時間：11月23日至12月6日。優惠內容：首度延長至14天，超過700項商品祭出折扣，涵蓋3C家電、生鮮食品及生活用品。活動時間：11月27日上午11點開賣，售完為止。優惠內容：指定7間門市認證整修品最低31折起，iPhone 13特價7900元、AirPods 4新品3490元起。活動時間：11月27日至11月30日。優惠內容：購買指定蘋果產品，最高贈送300美元Apple禮品卡（約新台幣9750元），台灣不適用。