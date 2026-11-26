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民進黨台北市長候選人沈伯洋昨晚宣布取消選前之夜，今（26）晚與總統蔡英文線上合體直播。沈伯洋在直播詢問小英，他比較適合爆炸頭還是短髮？蔡英文則笑稱，這代表不同時代的沈伯洋，因為要選舉了，「我相信你會成功的，我想市長這個頭（爆炸頭），恐怕比較不合適一點」。沈伯洋晚間8時與蔡英文線上合體直播，直播線上同時收看人數最高達27.5萬人。在直播中，蔡英文與沈伯洋討論兩人彼此過去的髮型，沈伯洋表示，在下午掃街時，統計大家比較喜歡爆炸頭還是短髮，投票結果是13比1，他想問小英總統，「爆炸頭還是現在髮型，哪個比較適合我？」蔡英文笑稱，政治人物總是有辦法尋求解套方法，不會把自己放在陷阱裡，政治人物重要的原則是，答案要圓滿，「這兩張照片沒有什麼好跟壞，代表不同時代的你，爆炸頭時代是充滿澎湃的心情」，要好好把青春歲月貢獻給社會。蔡英文提到，因為沈伯洋要選舉了，「我相信你會成功的，我想市長這個頭（爆炸頭），恐怕比較不合適一點」；他說，是不是比較好看不重要，重要的是適不適合市長這個位置，「現在這個髮型比較適合現在要爭取的位置，這是蠻帥的市長，不用太擔心」，並反問沈「我功力不錯吧！」沈則笑稱，可以！接下來會好好說服市民。