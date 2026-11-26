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英特爾股東怒告董事會屈服於政府勒索

在出手力保黃仁勳回任輝達執行長後，川普政府積極介入科技巨頭公司治理的手段引發外界高度檢視。根據一份最新曝光的法院文件及英特爾（Intel）的內部通話紀錄顯示，美國商務部律師夏皮羅（David Shapiro）於2025年8月曾向英特爾財務長發出最後通牒，要求該公司無償交出部分股權給美國政府。夏皮羅當時直接說，「別誤以為這是一場談判，總統預計在週五宣布這項協議」。根據《WIRED》報導，夏皮羅當時雖承認英特爾董事會可以選擇拒絕，但隨即警告，拒絕將會帶來連他都無法預測的後果。數日後，英特爾董事會選擇妥協。川普隨即在社群平台發文宣布，「我很榮幸地報告，美國現在完全擁有並控制了英特爾10％的股份。美國為這些股票分文未付，而這些股份目前價值約110億美元，這對美國來說是一筆偉大的交易」。而就在本週，川普再度以同樣欣喜的口吻宣布，他已「說服」輝達董事會重新聘用執行長黃仁勳。這項聲明震驚業界，卻並非無跡可循。一名曾在川普政府任職的前商務部官員向《WIRED》披露，這反映出美國政府內部的思維已發生根本轉變。過去「創造就業機會、提升美國競爭力或擴大市占率」等傳統指標已被拋諸腦後，如今政府與私營企業打交道時，唯一壓倒性的考量只有一個，「你們打算回饋政府多少現金？」這些法院文件以及英特爾內部紀錄的曝光，源於一名英特爾股東對董事會提告，指控董事會「在總統威脅的陰影下，屈服於政府的勒索」。無獨有偶，也有輝達股東對輝達提告，這些法律行動很可能在未來造成內部紀錄被公開。智庫「卡托研究所」（Cato Institute）副總裁林西科姆（Scott Lincicome）表示，「這根本是赤裸裸的脅迫。企業開始不再根據對公司長短期或股東最有利的原則做決定，而是看政治風向與政府的要求辦事」。他強調，當涉及全球最具創新力、且關乎經濟命脈與國家安全的尖端科技企業時，這種現象將成為巨大的問題。針對上述報導，英特爾代表拒絕置評；白宮、商務部與輝達則尚未回應置評請求。事實上，這不是川普第一次將手伸入輝達。川普之前就與急欲擴大對中國晶片銷售的黃仁勳達成協議，輝達須將H20晶片在中國銷售額的15％上繳美國政府；數月後，雙方再簽訂第二份協議，讓美國政府針對更先進的H200晶片銷售抽取高達25％的「賞金」。有輝達股東的律師在對輝達的訴訟中痛批，這些附加費形同「非法徵稅」，董事會同意此類協議顯然是管理不善並違反受託責任。輝達律師則在庭上反駁，公司並未簽署任何非法協議，僅是配合聯邦政府法規，並指責原告意在進行政治表態。